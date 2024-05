"Estaba muy angustiada": Neme relata drama de apoderada de alumna cuyas fotos fueron trucadas por compañeros

27 may. 2024 - 17:05 hrs.

Una grave situación quedó al descubierto luego de que apoderados del Colegio Saint George denunciaran que la integridad sexual de sus hijas fue vulnerada por un grupo de compañeros.

Los jóvenes utilizaron inteligencia artificial (IA) para editar imágenes y hacer que siete estudiantes parecieran desnudas. El caso llegó a la justicia y la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que abrirá una investigación de oficio para esclarecer eventuales delitos.

🟣Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, designa al fiscal de Género, Felipe Cembrano para investigar los hechos que habrían afectado a estudiantes menores de edad del colegio Saint George's, que fueron expuestos por el medio Interferencia. pic.twitter.com/zadAdXl4lm — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) May 24, 2024

Neme habló con apoderada de una de las víctimas

Durante el matinal "Mucho Gusto", los conductores José Antonio Neme y Karen Doggenweiler profundizaron sobre esta grave situación que tiene como afectadas a alumnas de enseñanza básica y media.

En este contexto, el periodista reveló que conversó con la apoderada de una de las alumnas cuyas fotos fueron trucadas, a quien conocía desde hace años. "Nos tomamos un café y estaba muy angustiada (la madre), se descargó en la cocina", partió contando Neme.

"Me dijo 'mira, si yo no supiera que esto es un trabajo digital, y yo veo estas fotografías de mi hija, yo no soy capaz de identificar que no es el cuerpo de mi hija'", relató el conductor.

El comunicador contó que la mujer enfatizó en que la edición estaba perfectamente hecha, que incluso las proporciones del cuerpo fueron modificadas para que se parecieran a las de su hija. "No podía identificar la diferencia", remarcó.

Imagen referencial/ATON.

Asimismo, la apoderada manifestó que la situación "es tan angustiante, porque yo tome la fotografía y la miré, era una fotografía evidentemente con contenido sexual de grueso calibre, con el rostro de mi hija. Si a mí no me hubiesen dicho que era hecho a través de un programa de IA, yo no soy capaz de reconocerlo".

El conductor lamentó que "los muchachos que hicieron esto, que utilizaron esta herramienta, para denostar de alguna manera a sus compañeras, siguen en el colegio, comparten la misma sala, entonces esto se hace inviable".

Cabe destacar que el caso fue dado a conocer el viernes pasado por el medio Interferencia, que detalló que los padres acusan al establecimiento de infringir los derechos de sus hijas y de no activar los protocolos correspondientes.