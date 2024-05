"Hay días que vendo cero pesos": Artesano de 88 años se hace viral por su emotiva historia en el Edificio Dos Caracoles

27 may. 2024 - 12:30 hrs.

En las últimas horas se hizo viral la historia de Sergio Reyes, un octogenario artesano cuyo local se ubica en el Edificio Dos Caracoles de la comuna de Providencia, a pocos pasos de la estación Los Leones.

De acuerdo a sus palabras, él está dedicado a la venta de "cosas antiguas" y en las vitrinas de su tienda, llamada "Scorpio", es posible encontrar artículos como billetes, decoración para el hogar, platería, pulseras, anillos y collares, por mencionar algunos productos.

Sin embargo, no todos los días son buenos financieramente para el locatario, pues hay jornadas en que regresa a su casa sin ventas realizadas.

"Hay días que vendo cero pesos"

La historia de "don Sergio" se viralizó en TikTok e Instagram, mediante un video publicado por François Pouzet, que resume su historia: "Tengo 88 años y me dedico a la artesanía, a vender cosas antiguas. Es el fuerte que tendría ahora".

"Conocí mi negocio hace 40 años. Fui profesor primario y (un día) dije 'miro el futuro como profesor y me veo medio estancado'. Me llamaba la atención que podía que mover plata diariamente sin tener un sueldo mensual", cuenta en el registro.

Agrega que en su local tiene dinero para cuando llegan artesanos a ofrecerles sus productos: "Me dicen 'tengo esto para venderle, ¿le agrada o no le agrada?'. Jugamos con el precio y si me alcanza le compro; si no me alcanza, no".

"Trato de vender lo que se puede y sobrevivir de esto. Hay días que vendo cero pesos, porque la gente no compra o compra lo más necesario. Los regalitos se han reducido al mínimo ahora", concluye el video publicado por el emprendedor y youtuber chileno François Pouzet.

Usuarios de TikTok se comprometieron a visitarlo

Además de las 630 mil reproducciones y los 93 mil likes que suma actualmente en TikTok, los más de 800 comentarios corresponden a cibernautas que pretenden ayudarlo.

Por ejemplo, algunos se comprometieron a visitarlo en la semana para comprarle y otros se ofrecieron para comprar en nombre de clientes de regiones distintas a la Metropolitana y luego enviarles el producto.

Elogios para el trabajo de Reyes también hubo: "Hace un par de años me arregló un collar, le quedó muy bueno", "me saco el sombrero con usted", "hagamos feliz a una persona que se lo merece", "qué hermosos los anillos" y "tremendo don Sergio" fueron algunas de las interacciones.

¿Dónde queda el local de don Sergio?

Específicamente, su tienda "Scorpio" está en medio de un pasillo del Edificio Dos Caracoles que conecta la torre A con la Torre B.

Atiende de lunes a sábado, en dos tandas de horario: de 12:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Pese a tener cuenta de Instagram (@scorpiodoscaracoles), en la que suma más de 5.300 seguidores y cuyas publicaciones muestran algunos de los productos que ofrece a la clientela, las ventas son 100% presenciales.