"Aquí hay terrorismo": Habla víctima de ataques en la zona donde fueron asesinados tres carabineros en Cañete

27 may. 2024 - 17:35 hrs.

A un mes del brutal asesinato de tres carabineros en la Ruta P-72 de Cañete, en la región del Biobío, Mega Investiga realizó un reportaje en donde se reconstruyó lo que pasó la madrugada del sábado 27 de abril y que, además, contiene el testimonio de una víctima de violencia rural en la zona, que podría ser clave para identificar a los posibles responsables del crimen que conmocionó al país.

Habla víctima de ataques en la zona

La persona en cuestión, a quien para proteger su identidad solo se identifica como Roberto, es un hombre que ha sufrido una serie de robos y atentados en sus propiedades. Él es de origen mapuche y vive en una comunidad de la misma etnia.

De acuerdo a su relato, él afirma haber sido víctima del grupo radicalizado Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), quienes hace años son sindicados como autores de diversos delitos en esa zona de la provincia de Arauco.

Roberto, víctima de atentados en Cañete (Meganoticias)

Roberto dice que su "calvario" comenzó cuando la RML robó su ganado y quemó su tractor desde su predio. "Cuando a mí me atacaron, me dijeron que eran ellos (la RML). Y que ellos no necesitaban latifundistas, y que no podía ser que yo tuviera estas cosas y ellos no podían tener", contó al periodista Juan Carlos Araya.

El hombre dice que sus atacantes le dijeron que podía mantener sus tierras, pero no sus animales y camiones. "Me golpean, me quitan todas las cosas, me atan, me tajean, me golpearon con la escopeta (...) Todo eso está en Fiscalía, pero ahí está po'", contó sobre las amenazas y ataques que recibió.

Pero no todo quedó ahí, ya que la casa de Roberto, en la Ruta P-72, ha sufrido desde entonces una serie de ataques armados que lo han mantenido en un eventual riesgo mortal. "Armamento de escopeta y metralletas de esas de guerra que son de 9 milímetros", dijo sobre el tipo de armamento con que han atacado su vivienda.

El tipo de munición con la que han atacado a Roberto coincide con la evidencia encontrada en el lugar donde fueron emboscados los tres carabineros asesinados, por lo que podrían significar una relación con los autores del crimen.

"Aquí hay terrorismo"

Pese a que dice conocer al grupo que ha atacado su casa, su predio y robado sus animales, Roberto se muestra molesto por el nulo avance desde Fiscalía para dar con los autores específicos que lo han aterrorizado desde hace al menos tres años.

Además, desestima que estas acciones sean a favor de una causa mapuche, sino que solo corresponden a "actos terroristas".

"Aquí todos se tapan con la causa mapuche, esa es la que se pone adelante, pero esto ya dejó de ser causa mapuche. Aquí hay terrorismo, hay grupos armados, hay armas de guerra", sostiene Roberto.