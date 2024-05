"Desaparecer sin un rastro es imposible": Hijo de mujer que lleva dos semanas sin ser encontrada en Limache

26 may. 2024 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

José Luis Hernández, hijo de María Elsira Contreras Mella, adulta mayor de 85 años, que desapareció hace dos semanas desde un restaurante de Limache, región de Valparaíso, se refirió al proceso de búsqueda actual.

En ese sentido, demostró su preocupación respecto a que aún no se consiguen pruebas concretas que permitan dar una señal del paradero de su madre, y solicitó que no se deje de buscarla.

Cabe recordar que se perdió el rastro de la mujer, cuando se levantó en dirección al baño del restaurante y jamás volvió, en el contexto de una celebración en familia del Día de la Madre.

Redes sociales

¿Qué dijo el hijo de la mujer desaparecida?

José Luis comenzó expresando que "la policía sigue trabajando en la hipótesis de un accidente, y están, con base en todos los registros que han hecho, haciendo un mapeo de los lugares más posibles donde puede haber ocurrido el accidente de mi mamá o el lugar donde el canal pueda tenerla atrapada".

Es por lo anterior, que explicó "que no hay tantas cuadrillas en terreno, pero sí, ellos están focalizados en cosas muy puntuales, y a nosotros de repente nos dan algunas luces de donde están porque son algunas zonas de difícil acceso".

Posteriormente, pidió en cuanto a la búsqueda de su madre que "no bajen los brazos, esto no es un caso normal. La gente no desaparece, no puede desaparecer, puede tener distintos términos, pero desaparecer sin un rastro es imposible".

"Ni siquiera si hubiera en esta zona animales depredadores, igual habría dejado rastro. No es posible que alguien desaparezca. Por eso la solicitud de todo corazón de nuestra familia es que todas las instituciones sigan trabajando, por favor, hasta lograr tener un resultado positivo", concluyó.