"Se siguen burlando": Madre de conscripto y paralización de Corte Suprema a investigación de Fiscalía sobre fatal marcha

26 may. 2024 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias, la mañana de este domingo, Nicole Ortega, madre de Ariel Indo, conscripto que debió ser hospitalizado tras haber participado de la controvertida marcha militar en Putre, se refirió al freno puesto a la investigación de Fiscalía por orden de la Corte Suprema.

En ese sentido, emitió fuertes críticas al Ejército y cuestionó la relación que mantiene el Poder Judicial con las Fuerzas Armadas.

"Se siguen burlando"

En la instancia, Nicole señaló que "nosotros teníamos que ir a declarar y cuando vamos llegando nos dicen: 'paren todo, devuélvanse, esto no sigue'. Me llama mi abogado y me dice: 'estoy furioso, acaban de determinar de que las investigaciones se paran hasta que la Corte Suprema se pronuncie'".

"Está el ministro Matus, llega y está el voto de no innovar (...) después nos fuimos enterando de que este caballero prestaba asesoría al Ejército, y así siguen sumando cosas, se siguen burlando", agregó.

Posteriormente, explicó que "a nosotras, como mamás, nadie se ha pronunciado para ver el tema de los apremios ilegítimos, nadie se ha pronunciado tampoco, ni siquiera del Gobierno, a decir que va a pasar con el tema de las vulneraciones de derechos que se cometieron con nuestros hijos".

"Algo están escondiendo"

Por otra parte, aseguró que "las investigaciones estaban avanzando muy rápido, y yo creo que eso también le asusta al Ejército, justo se había hablado de que se iba a exhumar el cuerpo de Franco, (...) lo bueno es que nosotros tenemos una buena defensoría".

"Cada paso que ellos (el Ejército) están dando, y cada error que están cometiendo, nosotros los estamos viendo... Nos han llamado, nos han hostigado, algo están escondiendo, no es normal que haya este tipo de persecución y se paren investigaciones importantes", subrayó.

"Podrían haber sido el segundo caso Antuco"

Junto a lo anterior, manifestó que todo lo que ha rondado al freno de la investigación "es una burla, se siguen riendo de la gente".

"Aquí todo se limita al caso de Franco, pero hay un antes de Franco, un durante y después de Franco. ¿Qué pasa con nuestros hijos que quedaron ahí? (...) Nosotros más que una indemnización buscamos que esto no se repita en el tiempo", precisó.

Finalmente, recalcó que "los chicos perfectamente podrían haber sido el segundo 'caso Antuco', si no hubiese pasado lo de Franco, los chicos hubiesen subido a sobrevivencia, con puros sacos de dormir en las condiciones que iban, con influenza, con sus manos quemadas. No hubiésemos contado solamente con Franco, hubiésemos contado con 45, o con 200 personas más".

