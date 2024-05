Desaparición de mujer en Limache: Fiscalía baraja posible accidente y su familia piensa en "intervención de terceros"

24 may. 2024 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

A 12 días de la desaparición de María Elsira Contreras Mella, adulta mayor de 85 años, desde un restaurante de Limache, en la región de Valparaíso, la PDI se encuentra realizando nuevas pericias para dar con su paradero.

En ese sentido, se dio a conocer que la Fiscalía trabaja en la hipótesis de que la mujer habría sufrido un posible accidente, la cual no deja conforme a su familia, que acusa que “en la carpeta investigativa no hay absolutamente nada”.

Nuevas pericias en caso de mujer desaparecida en Limache

Según pudo confirmar Meganoticias, al menos tres vehículos de la PDI ingresaron a realizar nuevas pericias la mañana de este viernes al fundo donde está ubicado el restaurante, a fin de realizar nuevas pericias que buscan dar con el paradero de María Elsira.

Redes sociales

De hecho, según informó la familia de la mujer desaparecida, los dueños del restaurante han permitido que tanto ellos, como los efectivos policiales, puedan entrar con libertad a recorrer el fundo de gran extensión en búsqueda de pistas.

Un punto importante a considerar, es que el jueves, la familia, acompañada de un abogado, se reunieron con el fiscal a cargo del caso, quien les habría manifestado que trabaja en la hipótesis de que la mujer de 85 años habría sufrido un posible accidente, considerándola como la línea investigativa más fuerte.

"Solo queda pensar que hubo intervención de terceros"

Pese a lo anterior, la familia no habría quedado conforme con la hipótesis planteada, ya que no se ha podido dar con pruebas que la sustenten, ya sea, restos de ropa, calzado, joyas, o algo que haga presumir la ocurrencia de un accidente. No descartando su creencia de que pudo existir intervención de terceras personas.

Al respecto, Carla Hernández, nieta de María Elsira Contreras, señaló que “hasta el momento no hay absolutamente nada concreto. Ayer (jueves) tuvimos reunión con el fiscal y con mi abogado, y la verdad en que en la carpeta investigativa no hay absolutamente nada”.

“La línea investigativa más fuerte para la Fiscalía es la tesis de que mi abuela sufrió un accidente, sin embargo, a nosotros ya no nos resulta lógica esa teoría. Entonces, ya solo queda pensar que hubo intervención de terceros, que algo pasó, o que si efectivamente fue un accidente, el cuerpo de mi abuela se lo llevaron”, agregó.