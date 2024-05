"Esto es un enigma": Familia de mujer desaparecida en Limache pide investigar la participación de terceros

21 may. 2024 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Diez días de búsqueda sin ninguna novedad han transcurrido desde la desaparición de María Elsira Contreras Mella, adulta mayor de 85 años, de la que se perdió todo rastro el domingo 12 de mayo, cuando celebraba el Día de la Madre en un restaurante de Limache, en la región de Valparíso.

Familia insiste en participación de terceros

Desde la desaparición, la línea investigativa principal es que María Elsira podría haber caído a las aguas del canal Waddington, cercano al estacionamiento en donde se tiene el último registro de la mujer.

Sin embargo, los trabajos en el lugar no han dado ninguna pista, por lo que la familia insiste que podría haber terceros involucrados.

José Luis Hernández/María Elsira Contreras (Meganoticias/Redes Sociales)

"Nosotros pensamos que eventualmente pudo haber participación de terceros, que alguien quizá llamó a mi abuela. Quizá no con un fin de secuestro, de extorsionarnos, no, porque no hemos recibido llamadas, pero puede ser que alguien le haya querido robar", dijo Carla Hernández, nieta de la mujer.

"Ella andaba con una joya de fantasía, pero pueden haber pensado que tenía algún valor, haberle querido robar algún anillo, o simplemente por hacer maldad haber querido sacarlo de acá del fundo", agregó.

"Esto es un enigma (...) y nosotros le insistimos a la policía ya por terceras personas, porque no nos da de que ni siquiera hayamos encontrado un botón", acotó además el hijo de la adulta mayor, José Luis Hernández.

Fiscalía investiga otras hipótesis

Respecto a esta teoría que inquieta a la familia, el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, dijo la tarde del lunes que "se van a realizar diligencias para ir descartando también otras hipótesis de investigación, me refiero específicamente al tema de la eventual participación de terceros".

"Si bien no hay ningún elemento de juicio que permita determinar que haya existido participación de terceros, de todas maneras, la Bicrim de Limache realizó un empadronamiento de todos los vehículos que estuvieron ese día en el restaurante Las Tórtolas", agregó.

📢Diligencias encargadas a @PDI_CHILE buscan ir descartando diversas hipótesis. Las labores de rastreo se van a mantener en los próximos días en la medida que las condiciones climáticas lo permitan, todos coordinado por @FiscaliaRegionV https://t.co/ebSgmi7y44 pic.twitter.com/D7dn6mnMoq — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FiscaliaRegionV) May 21, 2024

El persecutor señaló que con esa información se ha determinado a las personas que deben ser entrevistadas, además de señalar que el teléfono de la mujer será periciado por si "se puede obtener alguna información relevante para la investigación".