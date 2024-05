Nieta de mujer desaparecida en Limache: "Las condiciones climáticas no dejan trabajar... La angustia carcome el alma"

22 may. 2024 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado 10 días desde que María Elsira Contreras Mella, una adulta mayor de 85 años, desapareció en el restaurante "Fundo Las Tórtolas" en Limache, en la región de Valparaíso.

La emergencia se produjo cuando la familia fue a almorzar para celebrar el Día de la Madre. En ese contexto, en un instante la mujer acudió al baño del local y nunca más regresó a la mesa.

¿Qué dijo la nieta de la mujer desaparecida en Limache?

La policía ha realizado una exhaustiva búsqueda en los últimos días, sin dar resultados ni pistas hasta ahora, pese a tener algunas teorías. A partir de allí, Carla Hernández, la nieta de la mujer, conversó con el matinal Mucho Gusto y entregó nuevos detalles acerca de la búsqueda, que se ha complicado por la lluvia.

"No he tenido ninguna información nueva y relevante acerca del caso de mi abuela... Estamos como familia muy preocupados porque estas condiciones climáticas no permiten seguir trabajando en el lugar. Eso nos tiene muy angustiados", aseguró la joven.

Hernández comentó que piensan que por las lluvias podría haberse removido el suelo y haber desaparecido las pistas. Además, aseguró que "estamos desesperados porque sentimos que todo va muy lento... a veces siento una sensación de irrealidad porque es como una pesadilla".

Ante ello, la mujer indicó que "es una angustia que nos carcome el alma cada día. De verdad que es terrible. Yo nunca había estado en esta situación".

La mujer desaparecida

"Desde un comienzo el restorán no nos prestó apoyo"

Junto a su preocupación, Carla Hernández, lanzó críticas al restaurante por su poca ayuda en el caso. "Desde un comienzo el restorán no nos prestó nada de apoyo".

Incluso, cuando la familia comenzó a buscar a la mujer perdida, la dueña del restorán solo les fue a cobrar la cuenta, según aseguró la nieta.

De hecho, la nieta contó que el local ha seguido con su funcionamiento normal de martes a domingo, ya que el lugar no solo es un local de comida, sino también un fundo con hotel.