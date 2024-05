Lo compararon con "Bebé Reno": El caso de conocida influencer acusada de realizar "acoso y hostigamiento"

30 may. 2024 - 16:27 hrs.

El pasado 26 de marzo del 2024, antes de que "Bebé Reno" se convirtiera en el fenómeno global de Netflix, un santiaguino interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, contra una conocida influencer y astróloga nacional, acusándola de "acoso, hostigamiento y violencia".

Una situación parecida al de la mentada serie que a continuación puedes leer.

Un amago de romance

El inicio del caso se remonta al mes de octubre del pasado 2023. Los dos involucrados se conocieron a través de una aplicación de citas el día 22, juntándose esa misma noche en el departamento de ella.

La primera cita duró un par de horas, y repitieron la junta al otro día, el 22 de octubre, indica el recurso judicial interpuesto por él.

En palabras de la abogada que representa al chileno, señaló que, "hasta ahí era un vínculo normal de dos personas que se estaban recién conociendo y mi representado no sospechó que todo se complicaba, hasta que luego de esa segunda cita y vía chat, U. B. le menciona que el viaje que ella había planeado durante meses a México y con intenciones de radicarse allí, estaba en duda por haberlo conocido y que dependía totalmente de mi representado su destino, que si él le decía que se quedara, ella se quedaría por él".

La respuesta no fue satisfactoria para U. B., ya que él le dijo que no buscaba una relación seria. Ante dicha contestación, en el recurso se lee que la chilena "se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra".

Pese a esta negativa, los dos involucrados se volvieron a juntar el sábado 28 de octubre de 2023, siendo esta la última cita que duró cerca de tres horas. El contacto por redes sociales, eso sí, continuó, siendo el tema recurrente de sus chats la petición de ella en tener una relación formal, "de una manera que parecía manipuladora y agresiva".

Mails enviados por la acusada

Por lo anterior, el último fin de semana de octubre, él tomó la decisión de bloquearla de todas las redes sociales. Durante algunos días se mantuvieron incomunicados, hasta que ella el 11 de noviembre comenzó a mandarle correos electrónicos a su mail personal, conducta que se mantuvo durante semanas y llegó a un punto cúlmine el 7 de diciembre.

Resulta que en dicha jornada, U.B. le escribió en un correo electrónico que había soñado con los hijos de él. Por lo anterior, él decidió desbloquearla de WhatsApp y escribirle: "te deseo lo mejor. Pero aquí no es. Por favor, respeta mi espacio".

La funa

Tras este mensaje, la noche del martes 11 de diciembre, la acusada hizo una funa en sus redes sociales contra el denunciante, individualizándolo con su nombre y apellido, dando detalles de su vida laboral y además, realizando un llamado a que no lo contrataran en otros lados.

U. B. siguió con el envío de mails tras la funa, en los que le diagnosticaba "trastornos mentales" e incluso, amigas de ella le escribían mensajes como "psicópata" y lo mandaban a realizarse "tratamientos psiquiátricos". Asimismo, en enero de este 2024 lo tachó públicamente de "maltratador de mujeres", lo que ocasionó que él pusiera más privacidad en sus redes sociales.

Dos meses después, en marzo, I. R. volvió a usar su cuenta de Instagram de forma pública, y U.B., al notarlo, comenzó a mandarle mensajes, los cuales no tuvieron respuesta. Además, ella habría creado cuentas falsas en la mentada red social y le comentaba que era un "drogadicto", "hombre violento" y "deudor de pensión alimenticia".

Una situación que llevó al límite al denunciante, quien tuvo que tomar consultas psiquiátricas por los ataques de ansiedad, estrés e insomnio que le ocasionó esta situación. "No puede comunicarse como solía hacerlo, no puede ejercer su rol de padre libremente por miedo a que U. B. les haga algo, y no puede tener tranquilidad real, ya que la gente de su entorno puede estar pensando que es un maltratador, drogadicto y deudor de pensión de alimentos", aseveraron en el documento.

La acusada se defiende

Todas las historias tienen dos versiones. Y en el sitio web del Poder Judicial, además de estar disponible la de I. R., también está la de U. B., que a continuación se pasa a detallar.

Ella reconoce que existieron las citas con el denunciante y no solo eso, sino que "una relación de pareja", a la que él puso fin de forma abrupta por parte de él, "debido a su falta de interés y responsabilidad ante haber creado un vínculo afectivo".

En la defensa, detallan que ella se encontraba en un delicado momento emocional, puesto que a fines del 2023 su mejor amiga falleció de un cáncer. Por esto, ella tenía pensado irse a vivir a México, pero la aparición de I. R. la hizo desistir, ya que "en el último encuentro que tuvieron en persona, declaró amarla y tener deseos de hacerla feliz, además de entablar una relación". Algo a lo que ella accedió.

I. R. rápidamente se habría desentendido de esta declaración y volvió a su idea original de tener una relación abierta. En una de las conversaciones posteriores, ella asegura que él le confiesa que debe tomar un medicamento de salud mental para decir la verdad, y es ahí cuando le dice que "solo había sentido un momento las cosas que le había dicho dentro de su relación de pareja".

Como resultado de este rechazo, y sumado al cuadro emocional que traía desde la muerte de su mejor amiga, esto le causó a U. B. una "crisis psiquiátrica", por la que tuvo que recibir apoyo profesional, teniendo como objetivo "sobreponerse a la falta de responsabilidad de I. B. ante sus acciones, a su falta de comunicación y también a sus apariciones y desapariciones".

Destaca la defensa que la acusada buscó en varias ocasiones al denunciante para poner fin al vínculo, pero de parte de él no había respuesta. Por lo mismo, informan que la "funa" que ella hizo, fue para "desahogarse", recibiendo testimonios de otras mujeres que también pasaron lo mismo que ella.

El día que él interpuso el recurso de protección, el 26 de marzo, el denunciante volvió a aparecer en la aplicación de citas, en el lote de perfiles de personas que estarían interesados en tener contacto con ella, afirma la denunciada. La única forma de aparecer allí, es que él le hubiese dado un "me gusta".

Para la defensa, este gesto no tuvo más que la intención de que U. B. le volviera a hablar "y así poder retomar el vínculo o intentar provocarla. Esto coincide con el día del ingreso del recurso de protección a la Corte de Apelaciones, lo que no hace, sino ratificar la idea de que la presente acción tiene por objeto generar solo un hostigamiento de parte del denunciante a su integridad, al tiempo de ser contradictorio a su idea de buscar a través de la judicatura una respuesta a los hechos denunciados".

En los pantallazos adjuntados como prueba, se ve que ella efectivamente le habló, y le escribió: "suéltame y sigue haciendo tu vida, aquí no hay nada para ti ni para tu estilo de vida que no tiene nada que ver con respetarme".

Prueba presentada por la acusada

¿Bebé reno chilensis?

Este caso comenzó a ser comentado en redes sociales durante esta semana por parte de cercanos a la parte denunciante, quienes comenzaron a decir que en nuestro país se estaba viviendo una historia similar a la de "Bebé reno".

A grandes rasgos, esta serie inspirada en la vida real, detalla el caso de un comediante inglés que es acosado por una mujer a quien atendía en un bar, a través de redes sociales y correo electrónico.

La denunciada, consciente de que se estaba hablando de ella, subió una historia a su cuenta de Instagram en la que aparece la acosadora de "Bebé reno", escribiendo encima, "aquí estoy con mi amiga Martha leyendo mi nueva funa".

"Les quiero contar que estoy terminando mi último libro y voy a contar toda, todita mi versión de esta desafortunada historia. Atentos, que se viene. Van a tener cualquier contenido para los pódcast de vieja conventillera", añadió.