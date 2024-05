"Estoy agradecido": Artesano que se hizo viral por 'vender cero pesos' ahora recibe cien personas al día en su local

30 may. 2024 - 15:27 hrs.

Desde que la historia de Sergio Reyes se hizo pública, las visitas incrementaron notablemente en su tienda de antigüedades ubicada en el Edificio Dos Caracoles, en la comuna de Providencia, al punto de recibir cien personas al día.

Tal fue la magnitud del éxito que obtuvo su video viral, que el artesano está dejando atrás esos "días en que vendo cero pesos", como lo relató en un principio.

Todo sobre Virales

En redes sociales, una gran cantidad de personas se comprometieron en ir a su local —llamado "Scorpio"— y comprar sus artesanías, consistente en decoración para el hogar, platería, pulseras, anillos y collares, por mencionar algunas de ellas.

Su tienda "Scorpio" y el día en que se fue a pique

Antes de llegar a los Dos Caracoles, el comerciante tenía su local ubicado en la esquina conformada por calle Suecia y Avenida Providencia, en la misma comuna del sector oriente de la Región Metropolitana.

A fines de la década de los 70 comenzaron los trabajos de extensión de la Línea 1 del Metro de Santiago, construyéndose en el sector aledaño a su tienda la estación Los Leones. Por estas obras, don Sergio se mudó y en los 80 se instaló en una de las galerías del mencionado edificio, ubicándose luego en el pasillo en el que actualmente está.

Sergio Reyes, el carismático locatario del Edificio Dos Caracoles de Providencia (TikTok)

Previo a insertarse en el mundo emprendedor, el artesano se desempeñaba como docente de básica general, labor que no lo convencía: "Un día dije 'miro el futuro como profesor y me veo medio estancado'. Me llamaba la atención que podía que mover plata diariamente sin tener un sueldo mensual".

Motivado por este ideal, renunció a su trabajo y con un socio abrieron la sucursal tras obtener créditos bancarios. En los primeros años, obtuvieron amplias ganancias, ya que se dedicaban a vender regalos de novios y los dejaban en sus domicilios.

La única modalidad de venta que tenía "Scorpio" era al contado y cuando se instalaron las grandes tiendas, los ingresos bajaron, porque ellas vendían con tarjetas de crédito: "Nos fuimos a pique", sinceró Reyes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emprendedor Chile - Francois Pouzet (@emprendedor.chile)

"Estoy agradecido, me han ayudado 100%"

Desde que reveló que "hay días en que vendo cero pesos", su vida cambió. Las ventas de sus antigüedades subieron, reviviendo el éxito financiero que tenía en antaño.

Con una inocente risa en su rostro, Sergio comentó al matinal Mucho Gusto que "me siento asustado de ver tanto movimiento después de dormir todo el día. Ahora me tienen 'corre para allá, corre para acá; sube, baja'. Era una actividad que la había perdido, pero (estoy) agradecido, porque me han ayudado 100%".

"Por supuesto que esto (su tienda) me mantiene vivo, porque soy joven", declaró el carismático artesano al programa de Mega, explicando que bautizó su negocio en honor a la isla griega de Skorpios, conocido como el nido de amor entre Jackie Kennedy (exprimera dama de Estados Unidos) y Aristóteles Sócrates Onassis, uno de los hombres más millonarios del siglo XX.

¿Dónde queda el local de don Sergio?

Específicamente, su tienda "Scorpio" está en medio de un pasillo del Edificio Dos Caracoles que conecta la torre A con la Torre B.

Atiende de lunes a sábado, en dos tandas de horario: de 12:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

Pese a tener cuenta de Instagram (@scorpiodoscaracoles), en la que suma más de 14,5 mil seguidores (en pocos días sumó más de nueve mil) y cuyas publicaciones muestran algunos de los productos que ofrece a la clientela, las ventas son 100% presenciales.