Decomisan 500 carros, cajas de mercadería y toldos azules en Barrio Meiggs: Comerciantes usaban la calle como bodega

30 may. 2024 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso operativo contra el comercio ambulante se desplegó en la mañana de este jueves en el Barrio Meiggs, en el centro de Santiago, Región Metropolitana.

El procedimiento de fiscalización estuvo a cargo de personal de seguridad de la Municipalidad de Santiago junto a efectivos de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Estaban utilizando la vía pública como bodega

Si bien en primera instancia se decomisaron 500 carros utilizados para la venta de alimentos, posteriormente los esfuerzos se concentraron en retirar diversos enseres que estaban en la calle.

Captura del video

Las autoridades explicaron que pese a que algunos vendedores tenían permisos para trabajar, estos estaban utilizando la vía pública como bodega, con gran cantidad de objetos a un costado de sus puestos.

En vista de lo anterior, y con el fin de despejar el área, uniformados de la municipalidad retiraron cajas de mercadería y toldos azules, además de otros elementos atribuibles al comercio ambulante.

¿Qué dijeron desde la Municipalidad de Santiago por el operativo?

Andrés Córdova, jefe de Operativo de Santiago, detalló que "la calle no es para almacenar cosas, la calle no es bodega. Los comerciantes que tienen patente también tienen que entender que pueden vender, pagan su derecho, no hay ningún problema en la medida que tengan permiso, pero no pueden dejar las cosas abandonadas en la calle y utilizarla como bodega".

"Esto se requisa, como son especies valoradas se trasladan a la 3° Comisaría", indicó, junto con señalar que los comerciantes podrán recuperar sus pertenencias.

"La persona con su patente va a la 3° Comisaría, se le cursa la infracción, y cuando hay dominio de propiedad de cada una de las cosas se procede a hacer la respectiva devolución conforme a lo que decida finalmente el juez de Policía Local", dijo Córdova.

Así, zanjó que "tenemos que reordenar el barrio para finalmente recuperar los territorios y es importante que quienes tengan permiso entiendan que no pueden utilizar la vía pública como bodega".