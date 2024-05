"Lo más ofensivo que he visto": El polémico ranking de Taste Atlas sobre las comidas chilenas peor evaluadas

La gastronomía chilena está repleta de deliciosas preparaciones que han sido reconocidas por organismos internacionales.

La última degustación en ser alabada fue la marraqueta de nuestro país. Según el ranking de Taste Atlas actualizado en mayo, es el tercer mejor pan del mundo, solo detrás del pan de bono de Colombia y el pan de queso de Brasil.

Otros diferentes platos nacionales han sido laureados por la prestigiosa guía de comida —el pastel de choclo y el chancho en piedra son algunos ejemplos—. Sin embargo, también hay comidas que no han convencido el paladar de los críticos.

Algunas de las consideradas como "poco gustosas" consisten en elaboraciones típicas, infaltables y/o sabrosas para muchas familias, haciendo que este listado sea bien polémico.

Empezando por el lado amable del ranking, Taste Atlas enlistó las degustaciones o condimentos mejor puntuados por sus exigentes críticos. Las diez primeras poseen más de cuatro estrellas de un total de cinco y corresponden a:

Considerando los tres primeros lugares, Taste Atlas describe al merquén como "una mezcla de especias que acentúa el sabor rico y terroso de los pimientos. En general, es más ahumado y sabroso que picante y caliente". Asimismo, lo caracteriza como un ingrediente principal del "sánguche de potito", popular en Santiago.

Al chancho en piedra lo caracteriza como una variación del pebre con una consistencia de salsa. "Se recomienda servirlo con pan, sopaipillas o empanadas", sugiere la guía, algo que seguramente muchos han hecho en esta temporada de frío.

Sobre el pastel de choclo, señala que es "la comida casera favorita de Chile". Junto con mencionar que sus orígenes se remontan al tiempo de la colonia española en Sudamérica, la revista recomienda "disfrutarlo mientras está caliente" para "consumir un delicioso trozo de historia culinaria".

Por el contrario, las degustaciones que no cautivaron el paladar de los especialistas son tan diversas como características de nuestra gastronomía. En orden descendiente, de la mediana a la peor evaluada, estas comidas son:

En su sitio web, Taste Atlas solo se limita a describir el cómo están hechas las preparaciones, así que no emite juicios sobre ellas. No obstante, sus rankings consignan que el chapalele es el peor "pan", el tercer peor "snack" y el onceavo peor "plato", todas estas categorías a nivel mundial.

A la pichanga —generalmente incluye trozos de queso, cebolla, coliflor, zanahoria, aceituna y jamón mortadela— la posiciona como el tercer peor "plato" chileno y el vigésimo cuarto (#24) peor "aperitivo" en el mundo.

Por último, acerca de la carbonada chilena —carne, papas, cebolla, zanahoria, apio, pimentones y choclo— la ubica como el segundo peor "guiso", el segundo peor "plato de carne" y el cuarto peor "plato", todo a nivel nacional.

