Marraqueta chilena es elegida como uno de los mejores panes del mundo

El Taste Atlas eligió a la marraqueta chilena como uno de los mejores panes del mundo.

Esta enciclopedia mundial de alimentos lanzó su top 10 de bread rolls (panes) y en los primeros tres puestos del ranking destacan preparaciones propias de América del Sur.

El primer lugar del listado es ocupado por el pan de bono de Colombia, con una puntuación de 4.6 estrellas, seguido por el pan de queso de Brasil, con 4.5 puntos. En el tercer puesto del ranking destaca la marraqueta con 4.4 puntos.

Learn about the best bread rolls: https://t.co/ifkx3cp3z3 pic.twitter.com/mSyYcr5zCI