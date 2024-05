Senador Bianchi contó que fue abducido y detalló extraña reunión con un hombre: "Usted tiene que difundir el mensaje"

13 may. 2024 - 12:05 hrs.

El senador Karim Bianchi reveló un supuesto hecho paranormal ocurrido hace más de diez años en la zona sur de nuestro país. Mientras transitaba por la región de Magallanes, fue abducido por un objeto volador no identificado, lo que se conoce por las siglas de OVNI.

Presuntamente, aquello ocurrió en 2012, cuando en ese entonces se desempeñaba como consejero regional de Magallanes. Después del episodio con seres desconocidos, extraños eventos comenzaron a suceder en su vida, como el día en que un hombre llegó a su oficina para encomendarle una misión.

"Yo fui abducido"

El contexto de la revelación fue un programa del canal Vía X en que el parlamentario era panelista. Tras comentar un extraño avistamiento que se apreció en distintas localidades del país —el que finalmente resultó ser una nave china—, Bianchi confesó sin titubeos: "Yo fui abducido".

"En serio. Venía de Puerto Natales hacia Punta Arenas. Se me acerca una luz que giraba, grande, un platillo... se me apaga el vehículo. Venía conversando por teléfono con alguien, se apagó todo. Y luego aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante, y a la persona con la que estaba hablando le dije 'ya llegué'", relató.

Después de esa supuesta abducción, "veía búhos y lechuzas por todas partes. Tuve que averiguar con una persona experta... tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos (de la lechuza), y una persona me regaló un búho y vi a una amiga con la polera de búho. Pero lo peor no fue eso".

Senador Karim Bianchi (Aton)

"Usted tiene que difundir el mensaje"

Frente a la expectación de sus compañeros del panel, el congresista agregó que "lo peor fue que a mi oficina —yo trabajaba en una radio— llegó un viejo pelado y chico, me trajo unos papeles y me dijo: 'Usted tiene que difundir el mensaje'".

Esos papeles, presuntamente, correspondían a archivos secretos de la NASA: "Me dijo que él era una persona de otro planeta y que yo, en vista de que había sido abducido, me trajo esos documentos, los que todavía tengo".

Según él, otra consecuencia de la abducción fue que "yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante un año. Siempre le cuento la historia a mi equipo".

Bianchi recibió insultos por contar su experiencia

Luego de que su testimonio se hiciera viral en redes sociales, el senador utilizó su cuenta de Instagram para referirse a los insultos que ha recibido por contar semejante experiencia.

"Lamento mucho la violencia que descarga la gente hacia un comentario que hice de un suceso que ocurrió en 2012 y los insultos hacia temas como la salud mental, las drogas... cosas que son gratuitas. Eso habla más de la gente que insulta que de quien emitió una opinión", expresó.

Según su relato, la abducción ocurrió en los alrededores de esta zona magallánica (Google Maps)

Mediante un video, Karim nuevamente entregó detalles de su abducción: "El auto se me detuvo, se apagaron las luces, el teléfono, la radio y luego aparezco muchos kilómetros más allá. Me costó prender el auto y reincorporé la marcha".

Sobre los documentos que recibió, "no sabía cómo tenía que difundir el mensaje (que le encomendó el extraño que visitó su oficina). Me hablaba de asistencia de seres de otro planeta. Nunca me importó, nunca cambió mi vida ni nada", contó.

Por último, manifestó: "Lamentar los insultos y la ira. Saludos a todos ustedes, los que están en la Tierra y en el más allá".