Caso Dominga: Sobreseen definitivamente a expresidente Piñera y a Carlos Alberto Délano

09 may. 2024 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó este jueves el sobreseimiento definitivo del caso Dominga, investigación iniciada por la venta de la participación el fallecido expresidente Sebastián Piñera en el proyecto minero-portuario Dominga a Carlos Alberto Délano.

Luego de cuatro años de indagatorias, el juez Freddy Cubillos acogió lo que ya había pedido el Ministerio Público y decretó el sobreseimiento definitivo de la causa por no ser "constitutiva de delito".



Los argumentos para el cierre de la causa

Para argumentar el cierre, el tribunal sostuvo "que el imputado Sebastián Piñera no participó en la celebración del contrato cuestionado", así como "que tampoco es efectivo que lo hubiere hecho directamente la familia del referido, lo realiza LarrainVial, teniendo los hijos del querellado una escasa participación accionaria".

También se sumó "que el solo hecho de aprobar un proyecto de 'Área Protegida' no impide la ejecución de actividad minera, sobre el proyecto ambiental en la zona objeto del litigio demoró más de 13 años y pasó por distintos gobiernos (muy lejos del plazo de un año)".

"Tal fue así, que en conocimiento de estos antecedentes, el SII decidió no querellarse, indicó que no había antecedentes de irregularidad y que los impuestos habían sido pagados. Situación similar ocurrió respecto del CDE, que luego del Comité de rigor decidió no hacerse parte como interviniente en el proceso", se indicó.



Se concluye que "así las cosas, apareciendo claramente que los hechos objeto de las querellas, no son constitutivos de delito y al tenor de lo dispuesto en el artículo 250 letra a) debe necesariamente decretarse el sobreseimiento definitivo de la presente investigación".

