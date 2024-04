Cadem: 65% apoya que el Presidente Boric se reuna con Nicolás Maduro por crisis de seguridad

21 abr. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias entrega los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 21 de abril, la que abordó, entre sus puntos, la tensión diplomática con Venezuela.

Tensión diplomática con Venezuela

Invitación de Maduro a Boric

Frente a la pregunta: “¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Boric se reúna con el presidente Nicolás Maduro a dialogar sobre los problemas de crimen organizado en la región?”, un 65% respondió que estaría de acuerdo y un 32% en desacuerdo.

Un 2% manifestó que no sabe o no responde y 1% que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo.

Causas del ingreso de bandas organizadas

Ante el siguiente planteamiento: “El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó al expresidente Sebastián Piñera de la llegada del tren de Aragua a Chile. ¿Por qué cree Ud. que ingresaron bandas de crimen organizado a Chile?”, un 54% respondió que “por la falta de control en las fronteras”.

En un porcentaje menor, 17% manifestó que fue “por la crisis venezolana”, un 14% “por el narcotráfico”, un 12% “por la visita del expresidente Piñera a Cúcuta” y un 2% por otro motivo.

Tren de Aragua y bandas criminales

Preguntados por: “Personalmente, ¿Cuánto temor le genera a usted la presencia del Tren de Aragua en Chile?”, un 80% respondió que “mucho o bastante”, un 12% “poco o nada” y un 8% “algo”.

Colaboración de Venezuela en caso Ojeda

Ante la consulta: “¿Ud. cree que el gobierno de Venezuela cooperará con Chile en la búsqueda de los responsables del crimen del exteniente Ronald Ojeda?”, un 80% cree que no, un 18% que sí y un 2% no sabe o no responde.

La encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 705 casos efectivos de un total de 7.031 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 10%.

