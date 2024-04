Concejal de Independencia es víctima de asalto por motochorro mientras paseaba a su mascota

14 abr. 2024 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

El concejal y candidato a alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, fue víctima de un robo por parte de un motochorro mientras paseaba a su mascota en una vereda de la Avenida Nueva de Matte. El delincuente le arrebató el celular y huyó rápidamente.



"Salí a pasear a mi perrita cuando me percaté de que un motorista de delivery se subió a la vereda a alta velocidad y me quitó el celular de las manos. Decidí perseguirlo unos metros y luego tomé mi automóvil para buscarlo por distintos lugares de la comuna. Fue muy frustrante, pero agradezco que no haya pasado a algo peor", comentó el concejal.

El asalto

A pesar de recibir ayuda de seguridad ciudadana, Iglesias no pudo acceder a las grabaciones de las cámaras municipales, lo que habría sido de gran ayuda para identificar al delincuente, quien aún no ha sido capturado.





"La última ubicación de mi celular fue en una barbería en La Obra con La Nueva Andrés Bello. Fui al lugar con Carabineros, pero no encontramos al delincuente. Dentro de la barbería se encontraron armas blancas", agregó.

¿Qué dijo el concejal?

Iglesias expresó su indignación al no poder acceder a las imágenes de las cámaras municipales. "Cuando intenté obtener las imágenes, me dijeron que el funcionario encargado no estaba disponible. Si yo, siendo concejal, no tengo acceso, no quiero imaginar lo que puede ocurrir con un vecino común", lamentó.



El incidente ocurrió horas después de que Iglesias iniciara su campaña como candidato a alcalde de Independencia en las primarias municipales de Chile Vamos, que se llevarán a cabo el próximo domingo 9 de junio en el país.

