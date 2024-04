Las pruebas científicas que serán clave en el caso de la monja que dejó un cuerpo en la vía pública de Ñuñoa

10 abr. 2024 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se dio a conocer que una monja fue la que dejó el cuerpo que fue encontrado en una maleta en plena vía pública de un barrio residencial de la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

La religiosa declaró que el cadáver era de una amiga que era laica consagrada que falleció debido a una enfermedad. La mujer afirmó que ambas habían hecho un pacto para que cuando una de las dos muriera la situación no fuera notificada y se siguieran cuidando, razón por la cual ella habría ocultado su cuerpo luego de que falleciera, según contó, en abril del año pasado.

De todos modos, esto deberá ser comprobado mediante pruebas científicas, que determinarán la identidad de la víctima, su data exacta de muerte y si existió intervención de terceros.

ATON

¿Cuáles son las pruebas científicas que se deberán realizar?

El fiscal Francisco Lanas explicó que el examen externo del cuerpo arrojó que "no hay señales de violencia ni fracturas", por lo que se descarta la información trascendida en un principio, que apuntaba a un cadáver descuartizado.

"No tiene signos de participación de terceras personas. Eso significa que no tiene fracturas y no hay señales de algún apuñalamiento", señaló Lanas, por lo que "preliminarmente, sería muerte natural".

Sin embargo, aclaró que "eso no lo puede establecer el doctor con el examen externo. Por eso, el Servicio Médico Legal (SML) debe hacer un trabajo que es más complejo, para poder establecer la causa de muerte exacta".

Según el fiscal, las nuevas diligencias van acompañadas "de exámenes toxicológicos, para confirmar o descartar si tenía una enfermedad de base, algún cáncer o alguna otra que la llevó a la muerte".

La identidad de la víctima

Asimismo, sostuvo que en el SML "se están realizando todas las pericias para poder determinar la identidad (de la víctima)".

"En el lugar encontramos un bolso con una identidad que sería de una cuarta persona, que debería corresponder a la fallecida, pero estamos a la espera de la confirmación científica", aseveró.

¿Por qué la monja abandonó el cuerpo en la vía pública?

El subprefecto Juan Fonseca, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que la hija de la imputada llegó a vivir a la casa para "cuidar a su madre, porque al parecer podría tener alguna especie de trastorno, eso hay que verlo, es materia de la investigación".

Al ser consultado por qué la mujer de 80 años abandonó el cuerpo, expuso que "ella la deja en la maleta porque nosotros entendemos que debe tener alguna especie de trastorno y en algún momento de conciencia denota que su amiga está en una maleta y quiere darle una sepultura. Ese es el motivo que indica ella por el que la deja en la esquina".

El fiscal Francisco Lanas planteó otra teoría, exponiendo que "la hija de esta señora vuelve hace algunas semanas a vivir a ese domicilio y lo más probable es que ella, con la probabilidad que descubriera esa maleta con el cuerpo de su amiga, toma la decisión".

"La hija declara como testigo. Ratifica un poco el conocimiento que tenía de esta amistad, pero no tenía conocimiento de lo que había ocurrido", añadió.

