Este mes inician sus postulaciones: ¿Cuál es el ahorro mínimo que exigen los tramos del Subsidio DS1?

Durante la segunda quincena del presente mes de mayo comienzan las postulaciones al Subsidio DS1, el beneficio habitacional que permite a las familias de sectores medios comprar una vivienda (nueva o usada) o construir un hogar en sitio propio y/o densificación predial.

Si bien el proceso de solicitud estará vigente entre el 20 y el 31 de mayo, es importante que los interesados en postular conozcan los requisitos, ya que algunos de ellos requieren una especial anticipación.

De no cumplir las condiciones en esta oportunidad —incluso en caso de no quedar seleccionado como beneficiario—, las familias podrán postular en el segundo llamado nacional (su fecha aún no está calendarizada) o durante 2025.

¿Cuáles son los requisitos del Subsidio DS1?

Para este llamado, los requisitos que deben cumplir los interesados en el DS1 son los siguientes:

Tener 18 años de edad o más.

Contar con cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia.

Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses al momento de postular.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Si el RSH es superior al 90% deberá cumplir con el límite de renta establecido.

Tener Clave Única para postular en línea.

Contar con el ahorro mínimo exigido en la cuenta de ahorro para la vivienda.

¿Cuál es el ahorro mínimo exigido?

Tal como ha ocurrido en versiones anteriores del beneficio estatal, en esta oportunidad también se exigirá un ahorro mínimo, cuyo monto dependerá del tramo al que se postulará y si el beneficio será usado para comprar una vivienda o construir un hogar. En detalle:

Compra de vivienda

Para postular al tramo 1 se exigen 30 UF (cerca de $1.118.000 ).

(cerca de ). Para postular al tramo 2 se exigen 40 UF ( $1.491.000 , aproximadamente).

( , aproximadamente). Para postular al tramo 3 se exigen 80 UF (alrededor de $2.981.000).

Para construir un hogar en sitio propio y/o densificación predial

Para postular al tramo 2 (no existe el tramo 1 en esta categoría): 30 UF (cerca de $1.118.000 ).

). Para postular al tramo 3: 50 UF ($1.864.000)

Independiente al tipo de tramo al que se postulará, el respectivo ahorro mínimo debía estar depositado en la cuenta bancaria para la vivienda antes de las 14:00 horas del pasado martes 30 de abril.

En ese sentido, se recomienda a las familias seguir depositando en su cuenta de ahorro para tener mayores probabilidades de ser seleccionadas, pero lo que no debieran hacer es retirar dinero, siempre que las condiciones se lo permitan.

