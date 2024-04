10 abr. 2024 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

En calidad de imputada y apercibida quedó la monja de 80 años de edad que ocultó en una maleta y, posteriormente, abandonó el cuerpo de su amiga, también religiosa, en plena vía pública de Ñuñoa.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía confirmó este miércoles que, a raíz de "un pacto" entre las dos involucradas, la adulta mayor decidió "guardar" los restos de la fallecida por cerca de un año.

Cabe recordar que fue en la tarde del lunes cuando estalló la noticia, luego que vecinos de la calle Los Talaveras encontraran restos óseos en la avenida, sin saber, en primera instancia, quién los había dejado allí.

Aton

¿Religiosa podría ir a la cárcel?

"Se le toma declaración en calidad de imputada, porque efectivamente podría haber un delito", declaró el fiscal Francisco Lanas, sin embargo, la mujer no quedó detenida.

El persecutor explicó que el examen externo del cuerpo arrojó que "no hay señales de violencia ni fracturas", por lo que se descarta la información trascendida en un principio, que apuntaba a un cadáver descuartizado.

"No tiene signos de participación de terceras personas. Eso significa que no tiene fracturas y no hay señales de algún apuñalamiento", señaló Lanas, por lo que "preliminarmente, sería muerte natural".

"Eso no lo puede establecer el doctor con el examen externo. Por eso, el Servicio Médico Legal debe hacer un trabajo que es más complejo, para poder establecer la causa de muerte exacta", agregó la autoridad.

Según el fiscal, las nuevas diligencias van acompañadas "de exámenes toxicológicos, para confirmar o descartar si tenía una enfermedad de base, algún cáncer o alguna otra que la llevó a la muerte".

Posible caso de inhumación ilegal

Aunque Francisco Lanas aclaró que para que se configure el delito de inhumación ilegal "hay que enterrar a alguien y aquí no tenemos un entierro, tenemos un ocultamiento del cuerpo. No se configuraría la inhumación ilegal, preliminarmente".

Sin embargo, en caso de que se confirmara su existencia, "tiene una pena que va de 61 días a 541 días, o sea es una pena baja".

Por ello, al tratarse de una mujer de 80 años, "con una pena baja y que no tiene antecedentes, nos da cuenta que no se va a dar a la fuga y no se va a sustraer de los actos del procedimiento", aseveró, motivo por el cual no habría sido detenida.

Finalmente, añadió que lo ocurrido sí podría significar infracciones sanitarias. "El Código Sanitario establece sanciones de multas", explicó.

