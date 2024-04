"Felices 23 años terrenales": Madre de Anahí Espíndola envía sentido saludo de cumpleaños a su fallecida hija

08 abr. 2024 - 13:30 hrs.

El sábado 6 de abril, Anahí Espíndola habría cumplido 23 años de edad, pero casi tres meses atrás, su cuerpo fue encontrado sin vida en los roqueríos ubicados en Avenida Perú de Viña del Mar.

Esto último no fue motivo para que su madre, Dura Córdova, le dedicara un sentido mensaje para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños de la joven, cuya desaparición se reportó el 4 de enero del presente año.

Desde que sus restos fueron encontrados, la progenitora —responsable del cuidado personal de Anahí durante su infancia, por orden del Juzgado de Familia de Rancagua, según corroboró Meganoticias.cl— ha expuesto sus condolencias en distintas ocasiones a través de sus redes sociales.

"Felices 23 años terrenales, hija mía"

En su cuenta de Instagram, Córdova subió una storie en cuya imagen aparece una fotografía de su hija junto a un ramo de flores de tonos blancos, rosados y violetas.

El mensaje que acompaña la historia señala lo siguiente: "Así veo, así siento, así amo y así te honro".

"Felices 23 años terrenales, hija mía, y vida eterna para ti", le escribió a Espíndola, quien nació el 6 de abril de 2001.

El mensaje de Dura Córdova para su hija Anahí Espíndola (Instagram)

"Susurras entre nosotros"

En otra oportunidad, cuando se cumplieron dos meses desde su pérdida, Dura recordó a su retoña mediante otra publicación en su Instagram.

Junto a la foto de un tatuaje que señalaba "elijo el amor", la madre escribió: "Ojo de Dios a todo visor". En la misma ilustración agregó: "2 meses mi amada Anahí y susurras entre nosotros. Cuál debe ser mi elección y cuál es mi elección. Te veo a través de los ojos de Dios".

Córdova también realizó el llamado a la población general de "no pedir justicia" por la enigmática muerte de Anahí, aclarando sus dichos para evitar interpretaciones erróneas: "Les pido que no pidan justicia, porque no es justicia lo que necesitamos, porque la justicia hasta ahora ha estado de la mano de nosotras en cada segundo", señaló a fines de enero.