¿Contestas y te cortan? Así puedes evitar este molesto tipo de llamadas

De seguro, más de alguna vez, has recibido alguna llamada de un número desconocido a tu celular, la cual contestas pero inmediatamente te cortan sin que nadie responda.

Esta molesta práctica cada vez es más común, y es responsabilidad de call centers o centros de llamadas que contratan las diferentes compañías del país.

Estos call centers llaman a muchísimas personas a la vez esperando que solo algunas respondan. El problema es cuando contesta más gente de lo planificado, ya que no siempre hay suficientes ejecutivos que puedan comunicarse con quien contesta la llamada, por eso es que se cortan de inmediato.

Por esta razón y para evitar diferentes llamadas tipo spam, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofrece una herramienta con la que puedes acabar con esta situación.

¿Cómo funciona la plataforma para evitar que me llamen y luego corten?

Puedes evitar las llamadas spam a través de una herramienta del Sernac llamada "No Molestar", con la que debes solicitar de manera expresa que deseas que determinadas empresas te eliminen de sus bases de datos.

"Con 'No Molestar', los consumidores ejercerán el derecho que tienen, como destinatarios de correos electrónicos, llamados o servicios de mensajería telefónicos, a solicitar la suspensión de los envíos de comunicaciones promocionales o publicitarias que no desean", detalla el Sernac.

Esto no solo aplica para los casos en los que te llaman y luego cortan, sino que también cuando una misma compañía llama en reiteradas ocasiones, pese a que ya les has solicitado que no te contacten más.

¿Cómo activar "No Molestar" para evitar llamadas spam?

Para poder activar la herramienta de "No Molestar", debes seguir estas instrucciones:

Ingresa a este sitio web del Sernac. Accede con tu RUT y Clave Única o Clave Sernac. Deberás registrarte en el Portal del Consumidor si no lo has hecho. Una vez que te registres, te llegará un correo electrónico con un link para validar tu cuenta. Si ya estás registrado, selecciona "Ingreso usuarios registrados". Pulsa en "No Molestar". Haz clic en el botón "Ingresar una nueva solicitud". Ingresa el número de teléfono y/o correo electrónico que quieres que deje de contactarte. Coloca la o las empresas que deseas bloquear. Ingresada la información señalada, presiona "Enviar". Podrá revisar si deseas bloquear todos o solo algunos de los canales de comunicación. Finalmente aparecerá un mensaje informando que tu solicitud ha sido ingresada, y te llegará un correo electrónico. En un plazo de siete días, te llegará un mail informando del estado de tu solicitud.

Si necesitas ayuda o asesoramiento para hacer este trámite, puedes llamar al 800 700 100.

En caso de que te sigan contactando pese a que hiciste la solicitud, podrás registrar un Aviso de Incumplimiento en este sitio.

¿Se bloquean las llamadas por cobranza con "No Molestar"?

Con la herramienta de "No Molestar" solo bloquearás las llamadas y mails de promociones y publicidad, pero igualmente las compañías podrían llamarte por temas de cobranza y deudas.

Por ello, es que el Sernac tiene la plataforma llamada "No me hostiguen cobranzas", que es un reclamo dedicado específicamente para eso.

Asimismo, es probable que sigas recibiendo llamadas de organizaciones políticas, entidades de caridad, compañías de cobranza de deudas, llamadas informativas y llamadas de encuestas telefónicas.

