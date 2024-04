Ministro Marcel: "Es triste ver que un acuerdo político sobre la mesa del Senado se haya roto"

04 abr. 2024 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Mario Marcel, ministro de Hacienda, estuvo este jueves en la Entrevista Prime de Meganoticias Ahora, donde abordó varias aristas de la contigencia, como las conversaciones en el Congreso y la pérdida de los acuerdos, los proyectos para terminar con la evasión de impuestos y el crecimiento económico del país.

Consultado por el recelo que generan las iniciativas para acabar con la evasión de impuestos, señaló que "a veces hay intereses involucrados, a veces hay aprehensiones respecto de lo que significa una fiscalización tributaria más rigurosa".

"Intereses de quienes eluden impuestos"

"¿Intereses involucrados de quién?" le preguntó la conductora Andrea Arístegui, ante lo que el jefe de la billetera fiscal contestó "de quienes eluden impuestos".

"Cuando se trata de ponderar cuales son las facultades que hay que entregarle al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que pueda fiscalizar mejor, hay gente que eso le genera temor. Creo yo que para las características de nuestro SII son temores que no tienen mucho fundamento", añadió.

El secretario de Estado sostuvo que "nuestra administración tributaria nunca ha sido parte del proceso político, ni se persiguen personas, pero surgen ese tipo de atadismos. Al final, cuando impiden legislar a quien termina beneficiando es a quienes están justamente eludiendo o evadiendo impuestos".

Los acuerdos rotos en el Congreso

El oficialismo perdió la presidencia del Senado y se augura que sucederá lo mismo con la Cámara de Diputados. Al respecto, Marcel dijo que "es triste ver que un acuerdo político sobre la mesa del Senado se haya roto".

"Eso no había pasado nunca desde la vuelta de la democracia en Chile y es bien lamentable que eso haya ocurrido. Hay factores políticos que prefiero no comentar porque no corresponden tanto a mi campo", agregó.

"Todavía hay un espacio para crecer"

El último Informe de Política Monetaria (IpoM) del Banco Central indicó que para este año se espera un crecimiento del PIB entre 2 y 3%, rango que se ubica entre 1,5 y 2,5% para 2025 y 2026. Sobre este punto ahondó el titular de Hacienda.

Este crecimiento "no es transitorio", aseguró, detallando que "nuestro potencial de crecimiento también tiene que tomar en cuenta toda la capacidad instalada que se generó durante los últimos años, durante todo este ajuste que hemos tenido desde el 2022 en adelante".

"Creo que todavía hay un espacio para crecer, quizás algo más de lo que estaba proyectando el Banco Central para el 2025", acotó el ministro.

