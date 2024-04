"Para la Pame, su hija lo era todo": El sentido relato de la familia de parvularia fallecida en sus vacaciones en Brasil

03 abr. 2024 - 09:12 hrs.

Gran conmoción provocó la muerte de la parvularia chilena, Pamela Rodríguez Gallardo, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Brasil. El viernes 29 de marzo sufrió un infarto al miocardio fulminante, perdiendo la vida en Florianópolis.

Su fallecimiento es lamentado por familiares y amigos, cuya tristeza más significativa es que deja a una hija de 8 años, a quien ella consideraba como su "amada princesa".

"Nos avisaron que ella estaba en la playa con sus amigos y de repente se desmayó. La llevaron a un hospital y no pudieron hacer nada. No sabemos la razón del infarto, ella padecía hipertensión, pero la tenía controlada con medicamentos. No tenía vicios, era una mujer muy joven y feliz", comentó Paolo Rodríguez, su primo.

Actualmente, sus cercanos están tramitando la repatriación del cuerpo a Chile, proceso que deben financiar desde su bolsillo. Como el costo es elevado, organizaron una campaña de recaudación de fondos, aunque igualmente acusan lentitud por parte de las autoridades.

De las vacaciones soñadas a la repentina muerte

Pamela y siete compañeros del grupo de scout en el que participaba en la comuna de San Bernardo viajaron el 24 de marzo a Brasil. Entre ellos estaba Carla Bilbao, una de sus mejores amigas con las que planeó durante meses las vacaciones en tierras cariocas.

A la izquierda, Carla Bilbao; a la derecha, la fallecida parvularia, Pamela Rodríguez (Facebook)

"Estábamos todos entusiasmados, fueron días maravillosos en Brasil. Cada día nos sorprendimos con algo nuevo, la gente era muy amable. La Pame nos regaloneó hasta el último día con desayuno, nos hizo reír hasta el último momento", comentó Carla a LUN desde Florianópolis, donde permanece para gestionar la repatriación.

Junto con relatar que se conocieron en el grupo de scout "Ali Quilen", la mujer caracterizó a Rodríguez como "contenedora, cariñosa, detallista. Amaba ser mamá, educadora. Nuestra amistad se fortaleció aún más con el nacimiento de su hija, mi ahijada".

"Para la Pame, su hija lo era todo"

A la pequeña hija de Pamela la están cuidando de manera especial para que no se entere de los detalles de la repentina muerte de su madre.

Al respecto, Paolo señaló que "uno de grande teme perder a su mamá, imagínese una niña de 8 años. Ellas eran demasiado unidas. Mi prima tuvo a su hija prematura, estuvo en incubadora, fue una lucha salir adelante. Para la Pame, su hija lo era todo".

"Durante el viaje hablaron todos los días (la pequeña se quedó en Chile). Nos parte el alma. Su sueño era llevar a su hijita a Disney cuando cumpliera 12 años", agregó el primo.

Complicaciones para repatriar el cuerpo de Pamela

Dado que ni la parvularia, ni ninguno de sus compañeros contrató un seguro de viaje para su travesía en Brasil, la repatriación del cuerpo a nuestro país debe ser costeado por la familia de Pamela, incluido lo que ello conlleva (pasajes, funeraria, traslado en avión, etcétera).

Pamela Rodríguez, la chilena que murió en Brasil (Facebook)

El traslado en avión es lo que más complica a la familia: "Tiene que ser un avión de carga con escala. Eso es muy caro y es un gasto repentino".

Las y los interesados en ayudar a la familia Rodríguez Gallardo pueden hacerlo mediante depósito a la siguiente cuenta bancaria:

Carla Bilbao González

RUT: 18469521-9

Cuenta RUT (cuenta vista) de BancoEstado

eu.carlabilbao@gmail.com

Cabe precisar que, pese a que es una recomendación poseerlo ante cualquier eventualidad, Brasil no exige obligatoriamente un seguro de viaje a los turistas extranjeros, así que la afectada no cometió negligencia alguna.