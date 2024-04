Madre lleva 5 días desaparecida tras ir a misa en Viña del Mar: Hijos sospechan de auto gris y un compañero de iglesia

02 abr. 2024 - 14:22 hrs.

Una enigmática desaparición protagoniza una madre en el sector de Reñaca Bajo, en la ciudad de Viña del Mar. El jueves 28 de marzo salió de su hogar rumbo a misa realizada en una iglesia ubicada en Gómez Carreño, pero desde ese día que no se sabe nada de ella.

Se trata de Teresita Aravena Muñoz, una fiel creyente de 57 años de edad que tiene desesperados a sus dos hijos y sus vecinos de la población Río Palena.

La búsqueda no es fácil. Sus familiares confirmaron que tiene problemas de visión y que no hay manera de contactarla, porque no portaba celular.

También concentran sus sospechas en dos teorías: una es un vehículo gris que rondaba el sector de la iglesia y que la habría seguido; mientras que la otra es un curioso hombre que solía acompañarla al paradero cuando la misa terminaba y con quien fue vista por última vez.

Fue a misa y no volvió más

Ese jueves, Teresita salió aproximadamente a las 19:00 horas de su casa para participar en la misa de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Les dijo a sus retoños que volvería a casa entre las 21:00 y las 21:30 horas, pero nunca volvió a cruzar la puerta del hogar.

"Pensamos que llegaría de madrugada, porque a veces se queda rezando afuera de la población. No llegó y al otro día tampoco. Ahí pensamos en poner una denuncia de presunta desgracia, pero aún no estábamos 100%... porque teníamos que llamar a Valparaíso, por si se había ido para allá", contó la hija, Amoris, al matinal de Chilevisión.

La fachada de la iglesia a la que asistió Teresita Muñoz (Google Maps)

Que no volviera les pareció extraño a los familiares, dado que el recinto religioso de Gómez Carreño es el único lugar al que la mujer va, considerando que la caracterizan como "dueña de casa" y "hogareña", aunque contaron que a veces se queda rezando en los paraderos.

Su hijo, Lautaro, el domingo 31 de marzo acudió a la iglesia en cuestión para comprobar que su madre había asistido a la misa, consiguiendo un "sí" como respuesta.

"Me dijeron que la ubicaban por la foto que les mostré y que sí había ido. Estuvo un rato y salió rumbo al paradero, ahí le perdieron el rastro", comentó el joven.

Teresita Aravena Muñoz (redes sociales)

El guardatemplo del lugar proporcionó la información de que el jueves "yo la vi. Permanentemente viene, y me extrañó que al día siguiente no estuvo. No la vi después, preguntamos por ella y nadie sabe de su existencia en este momento".

Las sospechas en el auto gris

Días antes de la desaparición, Amoris y Lautaro supieron de la existencia de un auto gris que fue visto en las cercanías de la iglesia y desde cuyo interior le habrían gritado a Teresita.

"Ese vehículo andaba por ahí en Gómez Carreño. No sabemos qué modelo de auto era, pero le intentaba decirle a mi mamá que se subiera, que la acompañara, que la iba a dejar. Había andado por esos sectores, preguntando cosas que no debía preguntar, ofreciéndose para llevarla a su casa", comentó el hijo.

A Amoris, su madre le señaló que "la habían seguido, pero después dijo que quizá estaba imaginando cosas. Dios quiera que no le haya pasado nada malo, que esté sana y si alguien la tiene, que piense que hay una familia que la necesita y la quiere".

El hombre con el que fue vista por última vez

Recientemente, hubo una actualización del caso. Resulta que un vecino le escribió a Lautaro, durante la noche del lunes 1 de abril, para decirle que vio a su madre aquel jueves como a las 23 horas, cerca de una garita de colectivos.

"La vieron con un caballero, quien pensamos que puede ser el que siempre la va a dejar al paradero cuando terminaba de la iglesia. Lo describieron como bajito, que usaba gorro tipo boina y que tenía el pelo con hartas canas", declaró el joven.

Este antecedente es distinto a la pista del auto gris: "Sabíamos que había un caballero que acompañaba a mi mamá, era bien amable. Pero de repente él se molestaba por cosas que no debería haberse molestado con ella, porque no era su pareja, no era nada".

El hombre es conocido como "hermano Harry", vive presuntamente en Gómez Carreño y frecuentaba el mismo recinto que Teresita.

"Mi mamá hablaba bien de él, lo único que tenía actitudes raras, como que se propasaba un poco. Le daba ataques de celos. Se supone que estaba enfermo, desde el martes (26 de marzo) que no se ve en la iglesia y eso más me lleva a sospechar", concluyeron los hermanos.