Colega de camionero fallecido en La Higuera por actuar de personas que saquearon vehículo con paltas: "Es inhumano"

¿Qué pasó?

Uno de los colegas de Emerson Herrera Robles, camionero de 30 años que falleció tras volcar en la ruta 5 norte, cercano a la comuna de La Higuera, habló con Meganoticias y descargó su rabia por lo sucedido.

El transportista se enfocó en la nula ayuda brindada por las personas que fueron a saquear el vehículo que transportaba paltas tras el accidente en la región de Coquimbo.

¿Qué dijo sobre la tragedia?

César Latorre, colega del camionero fallecido, habló con el corresponsal de Meganoticias en Coquimbo, Rodrigo Chávez.

Al respecto, dijo que esto es “trágico, aquí se hubiera podido salvar a Emerson porque estaba debajo de las paltas y la gente misma aplastándolo tratando de robarse toda la carga”.

“Es inhumano, yo mismo soy camionero y no me gustaría que me pase eso, para que tome conciencia la gente”, criticó.

“A nosotros no nos interesa que nos roben, pero que salven al colega por lo menos, porque a Emerson ni siquiera lo encontraron”, declaró.

¿Qué dijo Carabineros sobre el accidente en la ruta 5 norte?

El subteniente Mauricio Rey, de la Prefectura Coquimbo, indicó que “aproximadamente a las siete de la tarde (de ayer viernes), por circunstancias que son investigadas, el conductor de un camión efectuó una maniobra y perdió el control, cayendo al costado de la ruta”.

Además, detalló que “el vehículo transportaba una carga con contenedores de paltas”.

“Personal de Bomberos se apersona en el lugar, efectuando las labores de rescate junto a una grúa, los cuales fueron capaces de levantar la carga del lugar y, dentro de un rastreo por parte de personal de rescate, se logra finalmente encontrar un cuerpo sin vida”, cerró.

