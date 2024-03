Mujer denuncia millonarias deudas debido a robo de patentes de su vehículo: Ladrones las usan en autopistas

30 mar. 2024 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una vecina de la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, denunció el robo de las patentes de sus autos, las que fueron ocupadas por los delincuentes y le generaron millonarias deudas.

Hasta la actualidad, Ingrid —la denunciante— no obtiene una respuesta por parte de las autopistas sobre estos cobros que no le corresponden.

La denuncia de Ingrid

“Esto empezó en julio de 2021, cuando me robaron ambas patentes. Después de que hice la denuncia en Carabineros me empezaron a llegar cobros de las autopistas”, partió diciendo la mujer afectada.

Ingrid / Meganoticias

“En ese momento yo estaba teletrabajando, por lo que no usaba mi vehículo, y junto a mi marido reclamamos, pero los cobros se siguieron acumulando”, continuó.

Ingrid detalló que las autopistas “no dieron una respuesta positiva, ya que nos dijeron que los cobros estaban asociados a la patente, por lo que tenía que pagarlo. La deuda en la Autopista Central comenzó a ascender sobre los $700 mil, y con las otras autopistas subió sobre el millón de pesos”.

“Tuve que solicitar un crédito para pagar todo, porque además me empezaron a llegar multas del Juzgado de Policía Local, las cuales cada una eran de 1 UTM y se acumularon veintitantas multas en distintos juzgados, así que yo ya no tenía como solventar eso”, indicó.

“El monto total va sobre un millón doscientos mil pesos. Ahora denuncio porque el mes pasado me llegó una cuenta de la Autopista Central donde me piden pagar 320 mil pesos por una facturación de un mes, cobrando una serie de tránsitos del 2023, siendo que yo ya tenía todo cancelado”, expresó.

Patentes en un vehículo idéntico

Ingrid dijo que “cuando comenzó este tema, la Autopista Costanera Norte me canceló la deuda, que en ese entonces era muy baja, pero me dijeron que los ladrones le colocaron las patentes a un vehículo que no es igual al mío, por lo que revisando cámaras pudieron comprobar que el cobro estaba mal”.

“El tema es que después fueron colocadas a un vehículo idéntico al mío. En Autopista Central revisaron y correspondían a mi mismo vehículo, con las mismas características, por lo que al final tengo que pagar yo. Esa es la respuesta que me dieron ahora”, cerró.

