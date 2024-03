"Rabia e impotencia": El sentido testimonio del padre de escolar agredido en colegio de Isla de Maipo

28 mar. 2024 - 12:23 hrs.

Repudio y tristeza provocó un video que muestra a un escolar de un colegio de Isla de Maipo, en la Región Metropolitana, dándole golpes con sus pies a un compañero de curso mientras está en el suelo.

La víctima de bullying es un alumno con discapacidad, que poco pudo hacer para detener los ataques que recibió en la zona de sus hombros, brazos y costillas. Todo esto ocurrió frente a la desatención del resto de los estudiantes que estaban en la sala de clases.

Al respecto, el padre del afectado entregó un lamentable testimonio con el que expresó toda su desazón por lo sucedido.

"Rabia de no poder estado defendiéndolo"

El hombre relató el cómo se enteró de lo que pasó: "Fui a buscar a mi hijo a la casa de la mamá, él vive con ella. Me dice 'tengo que hablar contigo, es algo serio'. Me muestra el celular", reproduciéndole el video que se había viralizado en redes sociales.

"Me dio rabia e impotencia de ver cómo a mi hijo le están pegando en el suelo. Me dio rabia de no poder estado defendiendo a mi hijo", manifestó a TVN.

Según señalaron autoridades locales de Isla de Maipo, los hechos ocurrieron en una aula del Colegio María Reina Inmaculada, establecimiento particular subvencionado que emitió un comunicado público para condenar el caso de violencia escolar.

"Se han activado los protocolos indicados en nuestro reglamento, atendiendo el carácter formativo que como institución educativa poseemos", indicó en el documento publicado en su cuenta de Instagram.

Hechos serán investigados

Luego de que el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, comentara que tomó contacto con la familia afectada para otorgarle el apoyo de su equipo multidisciplinario, la Superintendencia de Educación informó que se ingresó una denuncia de oficio para investigar los hechos.

Pese a la aclaración del colegio, el organismo precisó que el objetivo de la denuncia es "determinar si el establecimiento aplicó los protocolos de actuación que deben estar en su reglamento interno".

"Recordamos que ante situaciones de maltrato entre estudiantes, los establecimientos tienen el deber de activar los protocolos que correspondan, investigar el caso y tomar medidas de resguardo y apoyo psicosocial y/o pedagógico para garantizar la protección de derechos de las y los estudiantes", concluyó.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez ya tomó contacto con el padre del niño violentado, con quien se acordó que la primera acción que se llevará a cabo es la solicitud de una medida de protección ante Tribunales de Familia.

¿Qué hacer en caso de sufrir bullying? En Chile el bullying está penado por la ley N° 21.013, la cual sanciona las conductas que atenten contra la integridad física y psíquica en niños, niñas y adolescentes, pero que no sean constitutivas de lesiones (no dejan lesiones físicas visibles) ejecutadas fuera del contexto familiar. Si sufres o conoces a alguien que está padeciendo de bullying, puedes denunciar en las policías y fiscalía, pero también puedes hacerlo en el colegio, para que las autoridades tomen las medidas necesarias para protegerte.



La Fiscalía Nacional recomienda que para denunciar apóyate en tu familia o el adulto que te cuida, de manera que te acompañe y te dé seguridad.