Polémica por participación de alcalde de Isla de Maipo en evento que contó con vedettos

13 mar. 2024 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, se ha visto envuelto en una polémica tras participar en un evento de mujeres, en donde ofreció un espontáneo baile que generó la euforia de las asistentes.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, luego que un grupo de emprendedoras de la zona organizara una actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer, y de la que formó parte el jefe comunal.

Si bien Olave no accedió a las peticiones de las presentes, quienes incluso le gritaban que se sacara la ropa, una concejal lo recriminó por ser parte de un evento que incluyó "alcohol" y bailarínes.

Municipalidad Isla de Maipo / Redes sociales

"Uno tiene que cuidar el cargo, usted es alcalde"

Fue durante el concejo municipal del martes cuando la edil Valeria Manríquez encaró al alcalde.

"Hubo el fin de semana una actividad, que me imagino que fue organizada por otras personas, donde había funcionarios públicos", comenzó señalando.

"Dentro de ese espacio estaba usted, señor alcalde, donde hubo alcohol y la participación de vedettos", le dijo.

En esa línea, Manríquez le manifestó que "uno tiene que cuidar el cargo, usted es alcalde. Pero, además, me llama la atención que haya funcionarios públicos animando", acotó.

"Tenía permiso de mi señora para asistir"

La respuesta del jefe comunal no se dejó esperar, comentando que al evento "accedí al igual que otras peñas folclóricas a las cuales hemos asistido las autoridades, en donde sí hay venta del alcohol. No me parece nada extraño. Y el show que usted señala yo, por lo menos, no fui parte, me retiré antes".

"Obviamente, es un espacio de distensión, donde las chicas, las organizadoras, estaban bastante encendidas. Tenían los ánimos bien arriba y fue bastante agradable y simpático", agregó.

"Si alguien tomó imágenes o fotos con otros fines, y quiere usarlos de manera política para exponer cosas negativas, está también en su derecho de juzgar, de rasgar vestiduras en cuanto a la moralidad y las buenas costumbres", contestó.

Finalmente, aseguró que "tenía permiso de mi señora para asistir" y que "si el show después se pasó para otros lados... la verdad yo no estaba presente", desmarcándose de la llamativa performance.