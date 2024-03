Chofer devolvió mochila que estudiante olvidó en micro de Concepción: Tenía un notebook y su tesis universitaria

24 mar. 2024 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un chofer de micro ha hecho noticia recientemente tras protagonizar un noble gesto con un estudiante universitario, quien olvidó su mochila al interior del vehículo.

El conductor de 51 años, quien maneja todos los días desde Lota a Concepción, en la región del Biobío, se percató que el pasajero había dejado sus pertenencias en el bus interurbano, entre las que se encontraban, ni más ni menos, que su tesis.

El hallazgo de la tesis

En conversación con LUN, el chofer de la micro, Adelmo Santibáñez, relató cómo fue el momento en que encontró la mochila del estudiante y cómo hizo para ubicarlo.

El conductor de la línea de buses Sotral comenzó su recorrido a las 09:00 horas del pasado domingo 17 de marzo, en dirección a la capital regional. Al llegar al terminal, fue cuando se percató de lo ocurrido.

"Siempre barro la máquina, siempre, siempre", comentó al citado medio, encontrándose con todo tipo de pertenencias que luego publica en redes sociales para dar con sus dueños.

Sin embargo, en esta oportunidad su hallazgo tenía una delicadeza mayor. Al revisar el bus, en el tercer asiento había una mochila: "La abro y había una carpeta naranja, una botella azul de plástico y un computador", recordó.

En la carpeta encontró unos papeles timbrados de la Universidad de Concepción que decían: "Tesis de mi profesión", momento en el que supo lo importante que eran esos documentos para el estudiante.

"Con esto me salvó la vida"

Santibáñez le sacó algunas fotos a los objetos encontrados y las publicó en redes sociales. Cerca de dos horas después, el dueño de las pertenencias se contactó con él.

"Cuando iba pasando por la Vega Monumental me llama una persona dándome toda la descripción de las especies. Atrás del computador tenía un signo y un apodo. Me dio todas las características. El joven era de Lomas Coloradas. Ahí me esperó", comentó el conductor.

En medio de su trayecto, cuando se dirigía a Lota, el chofer detuvo la micro en el lugar que habían acordado. Se bajó con la mochila y se la entregó al despistado estudiante.

"El joven lo único que hacía era tomarse la cabeza y después me abrazó, bien apretado. Me dio un abrazo que llegaba hasta el alma", recordó, sin poder evitar reparar en su vestimenta: "Andaba con una capa negra, era un estilo como de vampiro. Andaba todo de negro. Pero era muy educado".

"Lo único que le dije fue 'oiga, no sea tan descuidado para la próxima vez'. Y él me dijo 'pucha, mi caballero, con esto me salvó la vida'. Volví a mi bus, tomé a mi gente y seguí para Lota. Esto fue todo", expuso.

"Son cosas que marcan la vida de una persona"

"Nunca pensé que se iba a viralizar tanto. He devuelto hartas cosas, pero esto ha marcado un hito importante. Son cosas que marcan la vida de una persona", relató el conductor al medio.

Al ser consultado si es que hubiera aceptado alguna recompensa, respondió que "en otras oportunidades me las han ofrecido, pero yo las he rechazado. De hecho, una vez encontré una billetera. Estaba con dinero. La persona me quería pasar algo, pero nunca quise aceptar. No soy de esas personas que andas interesadas en una recompensa".

Sobre cómo ha reaccionado su familia con su honesta acción, indicó que "mis hijos están muy orgullosos, sobre todo el menor, el que tiene ocho años. Para mis hijos yo soy su héroe y esto es muy gratificante".

