Sigue la búsqueda de cuatro jóvenes en Petorca: Se teme que se hayan topado con bandas narco en los cerros

22 mar. 2024 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Sin éxito continúa la búsqueda de cuatro adolescentes de entre 15 y 18 años, oriundos de Petorca, región de Valparaíso, que desaparecieron tras salir a acampar el pasado domingo. Fue ese mismo día que se comunicaron por última vez con sus familias.

El grupo de amigos iría a pasear al sector de Pedernal, una zona cordillerana que está en el límite con la región de Coquimbo. Como es un área alejada, a sus cercanos no les extrañó tanto que no llamaran, ya que quizás no tenían carga o señal.

Sin embargo, los jóvenes debían volver el martes, lo que no sucedió, por lo que sus familiares decidieron interponer las denuncias por presunta desgracia, que desembocaron en un operativo de búsqueda que se mantiene hasta el momento.

Meganoticias

Jóvenes desaparecieron en área donde habría plantaciones de marihuana

Tras un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizado en la mañana de este viernes en la Municipalidad de Petorca, se determinó que Carabineros de diversas unidades sigan trabajando junto a Bomberos y personal de comunas aledañas que se han ofrecido para colaborar.

Si bien las autoridades llamaron a evitar las especulaciones, conocedores de la zona han advertido que los jóvenes desaparecieron en un área donde hay plantaciones de marihuana que son custodiadas por peligrosas bandas. Sobre esta problemática, el alcalde dijo que "la comuna de Petorca no está exenta".

¿Qué dijo el alcalde de Petorca por la desaparición de los 4 jóvenes?

Luego del Cogrid de este viernes, el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, señaló a Mucho Gusto que "estamos con toda la esperanza de que estos niños que salieron a acampar puedan ser rescatados durante el día de hoy".

"De todas maneras, seguimos ampliando el radio de cobertura para poder determinar los lugares donde podrían estar y los lugares donde Carabineros, a través de los dispositivos aéreos y drones, también del área terrestre apoyado por Bomberos, puedan dar con ellos", sumó.

"No vamos a descartar nada en esta búsqueda"

El jefe comunal indicó que "no descartamos que puedan estar a lo mejor con alguien accidentado y estén todos en algún lugar esperando ser rescatados. No vamos a descartar nada en esta búsqueda (...) estuvimos en vigilia toda la madrugada esperando algunas noticias, y también esperando que los vecinos que manejen alguna información la puedan otorgar, para poder tener algún rastro, algún camino".

Consultado por la posibilidad de que los adolescentes se hayan topado con bandas narco, mencionó que "no podemos dar mayores antecedentes dado que hay una línea de investigación, y puede poner en riesgo el éxito de esta organización que hemos tenido hace poco rato en el Cogrid. Las instrucciones son claras: desplegarnos y dar con el paradero de los jóvenes".

