Presidente Boric recibirá al gremio docente para abordar la "deuda histórica"

15 mar. 2024 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Por primera vez en 43 años el Colegio de Profesoras y Profesores será recibido por un Presidente de la República para abordar la denominada "deuda histórica", referida a lo adeudado a los docentes desde que se puso en marcha la municipalización.

El encuentro se concretará este viernes a las 17.00 horas en el palacio de Gobierno, según informó el magisterio. Si bien la Agrupación de Docentes por la Deuda Histórica y el Colegio de Profesoras y Profesores, se muestran esperanzados, a la vez, se manifiestan cautelosos ante la cita.

¿Qué dijo el presidente del Colegio de Profesores?

El presidente del gremio, Mario Aguilar, valoró la invitación, pero aclaró que "hay que ser bien moderados en las expectativas, pero el hecho que un presidente nos reciba para tratar el tema de la deuda histórica es un avance, eso tenemos que reconocerlo y valorarlo. Es la primera vez que ocurre", dijo.

El líder Gremial explicó que la pregunta será una: "Presidente, ¿va a cumplir el compromiso que usted hizo de dar una solución a la deuda histórica? Díganos sí o no. Si es sí, nos explicará las condiciones. Si es no, dígalo porque por todo el país la gente está expectante y ya no puede más con la incertidumbre. Díganos con claridad si va a cumplir o no".

Aguilar recordó que han pasado 43 años de reclamaciones y peticiones ante los distintos gobiernos sin que hasta ahora haya respuesta a este asunto. "Llevamos 43 años de esta lucha y si hoy se da esta posibilidad, tenemos que ser muy claros con la máxima autoridad del país, pero también cuidadosos. Y vamos a tener muy presentes a los 62 mil colegas afectados, como también a los miles que han fallecido en la espera", aseguró.

A la vez, destacó que "quien inició este tema con el Presidente Boric fue nuestra actual vicepresidenta Patricia Muñoz, quien logró una reunión con él cuando era candidato y sacó por primera vez el compromiso claro que hoy nos permite estar haciendo esta exigencia".

Aguilar hizo el anuncio en la tradicional manifestación que cada jueves desde hace 16 años realizan las y los docentes afectados por la deuda histórica en la Plaza de la Constitución.

La última vez que el Colegio de Profesoras y Profesores fue recibido en La Moneda fue en el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006), pero en esa oportunidad se trataron otros temas.

