Boric responde a Matthei por críticas en seguridad e insiste en que "Chile está mejor" que hace dos años

14 mar. 2024 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric respondió a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien cuestionó los avances en materia de seguridad pública que se atribuye el gobierno en dos años de gestión.

La jefa comunal había señalado que "a pesar de que el Presidente ha dicho que 'estamos mejor' que hace dos años, la situación está tan grave, que un alcalde, esta vez de Gobierno, pide públicamente militares en las calles. Así de grave está la cosa".

¿Qué respondió el Presidente Gabriel Boric?

"Yo no tengo tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémica", dijo el mandatario al ser consultado por la frase de Matthei.

Aton

Y agregó que "lo que nosotros hemos señalado como Gobierno, es que en términos generales respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor".

"La idea de pesimismo general que están permanentemente tratando de instalar algunos actores, no se condice con las tremendas potencialidades que tiene Chile", sostuvo el jefe de Estado.

"Tenemos desafíos, sí. Desde mi punto de vista no hay espacio para la autocomplacencia, pero eso no significa aceptar que acá no se ha hecho nada y que el país va directo al despeñadero", agregó.

"En seguridad la situación es grave"

El jefe de Estado reconoció que "en seguridad la situación es, desde mi punto de vista, efectivamente grave".

"Han existido desde un buen tiempo a esta parte bandas que se han instalado en Chile y han llevado delitos de una tremenda violencia y por eso durante nuestro gobierno hemos fortalecido la institución de Carabineros", añadió.

En esa línea, pidió que se recordaran "las condiciones en las que entregaron el país, en particular en estas materias, como estaba desatada la violencia en la zona centro sur, como las fronteras estaban absolutamente desprotegidas".