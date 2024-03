Tohá por solicitud de militares en Maipú: "Coincidimos en la necesidad de tramitar proyecto de infraestructura crítica"

12 mar. 2024 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió en La Moneda con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien tras el encuentro recalcó la necesidad de contar con presencia militar para "ciertas labores de seguridad" en su comuna.

En sus redes sociales, la secretaria de Estado aseguró que coincide con el jefe comunal respecto a que se necesita tramitar el proyecto de infraestructura crítica para poder desplegar a las Fuerzas Armadas para apoyar "las estrategias de seguridad en zonas urbanas".

¿Qué dijo Tohá tras la reunión con Vodanovic?

La ministra afirmó que con el alcalde "compartimos la preocupación por los graves delitos que han ocurrido en la comuna y la necesidad de redoblar el trabajo en seguridad".

ATON

En esa línea, indicó que "reforzamos los acuerdos alcanzados con la delegada regional, Constanza Martínez, para desarrollar operativos policiales en las zonas de mayor presencia de delitos violentos y fiscalizaciones enfocadas en presencia de armas de fuego".

"No pueden existir territorios donde el Estado esté ausente ni podemos permitir que la precariedad habitacional sea aprovechada por el crimen organizado", agregó.

[1/5] Hoy me reuní con el alcalde de Maipú, @TomasVodanovic. Compartimos la preocupación por los graves delitos que han ocurrido en la comuna y la necesidad de redoblar el trabajo en seguridad. pic.twitter.com/vMhtmcY0kO — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 12, 2024

¿Qué dijo Tohá sobre el apoyo militar en labores de seguridad?

Tohá señaló que con Vodanovic también "coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el Gobierno, para poder desplegar Fuerzas Armadas en apoyo a las estrategias de seguridad en zonas urbanas mediante presencia disuasiva en puntos de localización de infraestructura crítica".

"Estas medidas se insertan en el eje 3 de la estrategia de seguridad: intervenir territorios con planes concretos. También se hace cargo de otros temas planteados por el alcalde, como el combate al crimen organizado y control de armas (eje 2) y la prevención integral (eje 4)", explicó.

[5/5] Estas medidas se insertan en eje 3 de la estrategia de seguridad: intervenir territorios con planes concretos. También se hace cargo de otros temas planteados por el alcalde, como el combate al crimen organizado y control de armas (eje 2) y la prevención integral (eje 4). pic.twitter.com/XOSOWwuPw8 — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 12, 2024

¿Qué había dicho Vodanovic sobre el apoyo militar en seguridad?

Tras reunirse con la ministra, el alcalde de Maipú indicó que la petición "que traemos desde el municipio es solicitarle al Gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad, que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas".

Lo anterior fue solicitado "ante la falta de dotación policial tanto en Maipú, como en otras comunas de la Región Metropolitana, y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando".

"Esto es algo que ya han solicitado también otros alcaldes de distintos partidos, de distintas tendencias. Aquí no hay barreras ideológicas que no nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos. Es algo que a mí me demandan permanentemente, necesitamos terminar con esta ola de delitos y entre antes intervengamos será mejor para el país", añadió.