"Me pegó en el ojo": Mujer de 44 años denuncia agresión de micrero por pagar pasaje escolar

12 mar. 2024 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una estudiante universitaria de 44 años denunció haber sido víctima de agresión por parte de un conductor de micro en la ciudad de Concepción, región del Biobío, luego que ella pagara el pasaje con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

"A esta edad estudiando"

El hecho ocurrió cuando Lorena Núñez, quien estudia Educación de Párvulos en Hualpén, salió del instituto y se subió al vehículo de la línea 52, Géminis Sur.

Según cuenta, Llos problemas comenzaron apenas mostró su TNE para acceder a la tarifa rebajada de $180. En ese momento notó la molestia del conductor.

"Me dijo 'a esta edad estudiando'. Entonces, yo como capté su... no le dije nada, no me dio ni vuelto ni boleto, nada, y me pasé a sentar más atrás", comentó la mujer a TVN.

La situación no quedó ahí, ya que el viaje se tornó, incluso, riesgoso. "Yo creo que porque se enojó el chofer, empezó a conducir de muy mala manera", agregó.

"Me insultó y me mandó el manotazo en el celular"

La actitud del conductor se mantuvo casi todo el recorrido hasta llegar a Concepción, en donde la víctima decidió grabar.

"Cuando ya me acerqué más a él para poder tomarle bien su cara, fue cuando se paró y me insultó, y me mandó el manotazo en el celular y me pegó en el ojo", relató al citado medio.

El comportamiento del trabajador quedó registrado en el video, que posteriormente la estudiante subió a redes sociales.

Revisa el video que grabó la denunciante

Ministerio de Transporte también hizo una denuncia

Posteriormente, Núñez presentó una denuncia y el Ministerio de Transporte hizo lo mismo ante Fiscalía, iniciando una investigación administrativa.

El seremi de Transportes en el Biobío, Héctor Silva, afirmó que "aquel portador del pase tiene todo el derecho a acceder a una tarifa rebajada desde la empresa".

La compañía, en tanto, comunicó que el conductor se encuentra separado de sus funciones y se le ofreció asistencia psicológica.