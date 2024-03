"Se apagó unos segundos": Pasajero cuenta explicación que le dio el piloto por emergencia en vuelo Sídney-Santiago

12 mar. 2024 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Brian Adam Jokat es un ciudadano canadiense residente en Reino Unido que se encontraba viajando en el vuelo Sídney-Santiago de Latam, el que protagonizó una emergencia que dejó a tres tripulantes de cabina y a diez pasajeros heridos.

El pasajero contó cómo fue su experiencia durante los momentos de terror que se vivieron en el avión, y dio a conocer la versión que le entregó el piloto tras el hecho.

El testimonio del pasajero del vuelo Sídney-Santiago

Jokat sostuvo que la emergencia "surgió de la nada". "No hubo turbulencia, no hubo... quiero decir, fuera de eso, solo una caída, una caída grave... todo fue sobre ruedas durante todo el viaje".

Brian Adam Jokat entrega su testimonio sobre la emergencia vivida en el vuelo Sídney-Santiago.

"Nadie estaba preparado para ello, así que todo el mundo simplemente estaba caminando o estiraba las piernas si quería", contó.

Según su relato, fue en ese instante en que el avión tuvo el particular movimiento. "Yo estaba durmiendo en ese momento y gracias a Dios estaba atado (con el cinturón de seguridad), y cuando cayó sentí una especie de sensación masiva, pero no me di cuenta de lo volátil que era".

"Pensé que estaba soñando"

El pasajero recordó lo ocurrido con la persona que estaba sentada dos asientos más atrás de él. "Apenas desperté miré y él estaba en el techo y pensé que estaba soñando".

"Pensé que acababa de despertar de un sueño y miré hacia arriba y él estaba boca abajo mirándome. Y miré hacia adelante y había otro tipo en el techo, había dos personas volando por el aire, cruzando los pasillos", relató.

"Luego cayó directamente desde el techo hasta el apoyabrazos y se lastimó las costillas y el otro tipo se cortó el brazo bastante mal. Otro tipo se golpeó la cabeza a través de las placas de plástico del techo, las que se rompieron, por lo que se podían ver todos los cables en el avión de arriba. Y yo estaba como, 'mierda, esto es real'", agregó.

"Gritos de dolor y de miedo"

Brian Adam Jokat sostuvo que a él no le pasó nada, ya que "estaba completamente atado (con el cinturón de seguridad)". "Tenía vino tinto por todas partes y por toda la cabina, pero aparte de eso, estaba como '¿qué'?, y luego la gente gritaba, gritos de dolor y de miedo, y yo estaba como mirando a mi alrededor y pensando '¿qué?'".

"Y entonces apareció el piloto y dijo 'damas y caballeros, tomen sus aparatos, abróchense los cinturones, van a ser tratados y atendidos'. Había algunos médicos a bordo que eran clientes, agarraron los botiquines de primeros auxilios y comenzaron a curar a los muchachos que tenían cortes en la cabeza y en los brazos. Algunos muchachos necesitaban aparatos ortopédicos para el cuello, se habían lastimado bastante el cuello", indicó.

El pasajero afirmó que "había una expresión de preocupación en los rostros del personal, cuando se acercaban, y no querían hablar en voz alta entre ellos... Teníamos 45 minutos antes de que el avión aterrizara y no hubo otro golpe".

La explicación que el piloto le entregó a Brian Adam Jokat

Jokat contó que el avión "cayó en picada y simplemente miré por la ventana y dije 'está bien, esto es todo (...), ya está, hemos terminado'".

"Luego todo se enderezó instantáneamente. Entonces, cuando bajamos, los médicos subieron a bordo y atendieron a las personas que necesitaban asistencia y los sacaron del avión. El piloto vino hacia atrás y dije: '¿Qué diablos pasó?' Y dijo: 'mi panel de instrumentos se puso negro, simplemente se cortó'. Y yo estaba como '¿qué?'. Él dijo: Sí, se apagó durante uno o dos segundos y se encendió de nuevo'", añadió.

¿Qué se sabe de la emergencia del vuelo Sídney-Santiago?

De acuerdo a información de Latam, el vuelo transportaba 263 pasajeros y nueve tripulantes de mando y de cabina. La emergencia se ocasionó debido a "un fuerte movimiento cuyas causas están siendo investigadas".

Sobre los heridos, precisó que "10 pasajeros de las nacionalidades de Brasil (2), Francia (1), Australia (4), Chile (1) y Nueva Zelanda (2) además de 3 tripulantes de cabina fueron derivados a un centro médico para confirmar su estado de salud, los cuales fueron dados de alta en su mayoría".

"Sólo un pasajero y una tripulante presentan lesiones que requieren de atención adicional, pero sin riesgo vital", agregó.

Este martes, investigadores neozelandeses confiscaron la caja negra del vuelo, mientras continúan las investigaciones para determinar la causa exacta de lo ocurrido.