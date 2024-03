"Quiero que sea recordado como un héroe": La emotiva despedida de esposa de exmilitar venezolano Ronald Ojeda

08 mar. 2024 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes se llevó a cabo el funeral del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuya ceremonia estuvo marcada por la emoción de su familia y una fuerte petición de justicia.

En la instancia estuvieron presentes la esposa y la hermana de la víctima. Esta última se refirió en duros términos a la investigación del crimen, acusando negligencia y malos tratos por parte de Carabineros.

Cabe destacar que el funeral del venezolano se realizó en el cementerio Parque Canaán de Pudahuel, a una semana de que su cuerpo fuera hallado al interior de una toma en Maipú.

"Quiero que mi esposo sea recordado como un héroe"

"Solamente les pido que no permitan que manchen el nombre de su país y se burlen de su soberanía. Espero que los encargados de la investigación y de todo este proceso no callen, que digan la verdad", comenzó señalando la esposa del exmilitar.

"No engañen a su pueblo, no pueden ser cómplices, no pueden ocultar la verdad. Es un secreto a voces, todo el mundo sabe quién es el culpable", agregó la mujer.

La actual viuda le insistió a los chilenos "que defiendan su soberanía, defiendan a su país, no dejen que los manchen estos degenerados, y quien sea el culpable que salga a la luz".

Al respecto, aseguró saber "quién es, pero no lo puedo decir, lo van a decir las pruebas. Sabemos que detrás de esto está el gobierno de Venezuela".

"Quiero que mi esposo sea recordado como un héroe, porque eso es lo que él fue, pero de esta forma nos vamos a despedir de él", manifestó al final de su discurso.

"Es el dolor más grande que he vivido en la vida"

"Ronald es mi hermano menor. Es el dolor más grande que he vivido en la vida y hoy lo despedimos con amor por el gran hombre que fue, por los grandes pensamientos que tuvo y el deseo inalcanzable de ver a una Venezuela libre", expresó una de las hermanas de Ojeda.

"Ronald, en vida, nunca robó, nunca le deseó mal a nadie, nunca tuvo algún comportamiento ilícito para merecer este final", destacó.

La mujer aseguró que la vida del exmiitar "estuvo marcada por torturas en dos oportunidades. Lastimosamente, en esta oportunidad no lo pudo resistir".

"Él tenía muchos conocimientos sobre los crímenes que ha cometido la dictadura y por eso todo llevó a este cruel final, ya que en su conocimiento tenía las atrocidades que hace el gobierno", añadió.

Hermana de Ronald Ojeda acusó negligencia

"Hoy estamos pidiendo que se haga justicia, que mi hermano sea la justicia, y les pedimos a los organismos competentes que lo hagan, ya que si hablamos un poco del día en el que fue capturado, hubo una total negligencia de Carabineros de Chile", acusó la hermana de la víctima.

"Lo digo de esta forma, porque nosotras nos habíamos callado por todo este tiempo, porque así nos lo habían recomendado", expuso, sin embargo, ahora prefirió revelar que el día del secuestro "los carabineros que acudieron a nuestra casa lo que hicieron fue burlarse de mi hermano. Se burlaron cruelmente".

"Nosotras gritábamos y les decíamos a los carabineros que no eran PDI (quienes lo secuestraron), porque mi cuñada escuchó que eran venezolanos, y les pedíamos que lo buscaran, y Carabineros se reía, se burlaron de nosotras", relató.

Y no solo eso, ya que también denunció tardanza en las diligencias. "La búsqueda comenzó a las 05:30 de la mañana, casi dos horas posterior al secuestro. Hasta yo que no soy carabinero tuve que decirles que buscaran la patente por las cámaras, y luego de casi 50 minutos se les dio la idea de buscar la patente", comentó.

La mujer afirmó que "hubo total retraso, una negligencia total para buscar a mi hermano", para finalmente indicar que "mi hermano no es asesino, no fue partidario del narcotráfico que hay en Venezuela y no es ningún tipo de criminal para merecer morir así".

