Boric desde la región de Valparaíso: "De aquí al invierno todas las familias afectadas tienen que tener un techo"

05 mar. 2024 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric llegó hasta la región de Valparaíso este lunes y se reunió con vecinos de Quilpué que fueron afectados por los incendios, donde detalló las ayudas que se han entregado a las personas damnificadas.

"No es cierto que no se ha hecho nada"

"Hay quienes dicen muy livianamente que aquí no se ha hecho nada. Yo les quiero decir que eso no es cierto. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, hay lugares donde se podría ser más eficiente. Frente a una catástrofe de estas características siempre van a haber necesidades que aún no se han cubierto, pero que estamos haciendo el máximo por llegar, pero no es cierto que no se ha hecho nada", aseveró.

En esta línea, el mandatario señaló que "inmediatamente después de ocurrida la emergencia nos enfocamos en lo urgente, que era apagar el fuego, salvar vidas, identificar a los fallecidos. Aplicamos rápidamente la Ficha Básica de Emergencia a cerca de 8.000 hogares afectados, lo que nos permitió llegar con las ayudas tempranas".

"Nos preocupamos en conjunto con Carabineros, las Fuerzas Armadas, de garantizar la seguridad en los sectores que fueron afectados", añadió.

Se han removido 85 mil toneladas de escombros

El jefe de Estado indicó que han terminado las labores de remoción de más de 85 mil toneladas de escombros de las calles de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. "Se han ido restableciendo progresivamente los servicios básicos en los lugares que estaban las condiciones para ello y se ha garantizado el acceso a agua potable en todos los sectores afectados", dijo.

En cuanto al alumbrado público, sostuvo que "hay que ir más rápido. Acá es necesario que todas las calles estén iluminadas a la brevedad (...) La red eléctrica ya está, pero faltan las luminarias en algunos sectores".

"La reconstrucción definitiva toma tiempo"

Respecto a los bonos que se han otorgado, el Presidente detalló que hay más de 6.000 beneficiarios del bono de acogida, que se han pagado 7.870 bonos de recuperación y que más de 6.000 familias han recibido alguna de las soluciones transitorias de habitabilidad disponibles.

Asimismo, recalcó que "la reconstrucción definitiva toma tiempo" y pidió que "ante un desastre de estas características se tenga perspectiva de lo difícil que es, pero que no les quepa duda que acá se van a agotar todos los esfuerzos por sacarlos adelante".

"La urgencia hoy día, donde están enfocados los principales esfuerzos, es en el techo. De aquí al invierno, a que partan las lluvias, es que todas las familias afectadas tienen que tener un techo donde resguardarse, sean las viviendas de emergencia o algunas de las alternativas”, enfatizó.

