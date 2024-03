Ripamonti emplaza a Boric por ayuda tardía a damnificados: "Estas mochilas van a llegar a guardarse en una carpa"

04 mar. 2024 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una ceremonia de entrega de útiles escolares para los estudiantes afectados por los incendios, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, emplazó al Presidente Gabriel Boric por la tardanza en la ayuda a los damnificados, muchos de los cuales siguen viviendo en carpas.

"Estas mochilas van a llegar a guardarse dentro de una carpa"

Durante su alocución, la jefa comunal dijo que una catástrofe como la registrada en la Ciudad Jardín en febrero se debe abordar "con rapidez, celeridad, con fuerza, pasión y decisión, también completamente excepcional".

"Hoy quiero agradecer la ayuda que se le está entregando a nuestros estudiantes y sus familias, nos acaban de mostrar unas mochilas maravillosas, nos están entregando sus materiales de estudio diferenciados para los estudiantes", declaró.

Aton

Sin embargo, luego se dirigió al Estado de Chile y al Presidente, manifestándoles "que estas mochilas y estos elementos, estos útiles, van a llegar en la mayoría de los casos a guardarse dentro de una carpa, porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencias necesarias".

La alcaldesa añadió que no cree factible que los estudiantes puedan asistir esta semana a clases como ocurrirá en el resto del país, ya que "no hay duchas ni baños para poder higienizarse, no hay transporte, no hay capacidades de alimentación suficiente”.

"No podemos contentarnos ni dar ningún aplauso más"

En esa línea, también remarcó la falta demasiado en materia de reconstrucción y que "nuestros vecinos, que son de mi responsabilidad, se sienten en el abandono, porque no podemos llegar a todas las personas a un mes de la emergencia".

En esa misma línea emplazó a las autoridades presentes: "No podemos contentarnos ni dar ningún aplauso más, hasta que cada uno tenga una vivienda, una ducha y un alimento para poder llevar a los niños a un colegio, a su escuela de manera adecuada".

Ripamonti también pidió disculpas a los vecinos porque "de seguro hay dolor y no se ha respondido como ustedes esperan".

¿Qué respondió el Presidente Gabriel Boric?

Minutos más tarde, durante su discurso, el Mandatario respondió que "se está trabajando noche y día y moviendo todo lo necesario para poder llegar con todo el apoyo".

"Lo primero fue contener la emergencia; lo segundo, retirar los escombros. Era necesario llegar con las ayudas más básicas. Se entregaron los bonos de emergencia a miles de familias, ahora los bonos de acogida para sostener este momento difícil mientras llegan las viviendas", explicó.

En esa línea, indicó que "hoy la prioridad es techo y comida. Suena tan básico y de sentido común. Y estoy consciente que dada la magnitud de la catástrofe, hay ayudas y tareas que muchas veces van más lento de los que las familias necesitan".

"No hay ninguna justificación que valga cuando hay una persona sin techo, cuando hay una persona que necesita más apoyo del Estado", complementó.

