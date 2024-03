Habla dueña del auto que fue rayado por error en Coquimbo: "Todos nos preguntamos quién es Pablo"

01 mar. 2024 - 12:45 hrs.

A pocos días de sufrir el rayado de su vehículo, con mensajes como "Pablo, estoy embarazada. Contesta CTM", la dueña del auto vandalizado, se refirió a la situación que le tocó vivir por error en la ciudad de Coquimbo.

Lo ocurrido es parte de una insólita confusión, porque ella no conoce a ningún Pablo. Como el caso se viralizó en redes sociales, los usuarios pensaron que podría tratarse de su pareja o marido, pero la víctima —que prefiere mantener el anonimato— actualmente está soltera.

"Quedé en shock"

"No tengo nada que ver con el tema y este enredo. No se me ocurre qué Pablo podría ser, ni en mi familia hay (alguien que se llame así), tampoco algún amigo al que le haya pasado el auto", manifestó la afectada.

El rayado sucedió el martes 27 de febrero, cuando dejó estacionado su automóvil (station wagon, modelo JAC S2) fuera de su edificio residencial tras llegar de su trabajo. Pensó en dejarlo dentro del condominio, pero más tarde iba a salir. Cerca de las 20:30 horas se encontró con la sorpresa: "Quedé en shock por verlo así".

Así quedó el auto rayado con los mensajes (La Serena Online)

"Todos nos preguntamos, ¿quién es Pablo?"

En conversación con LUN, la conductora profundizó en lo que sintió al ver su medio de transporte así de vandalizado: "Me desesperé pensando en cómo iba a ir a trabajar y dejar a mi hija al colegio con el auto así. Se me vino marzo encima, sentí que el año empezó mal".

"En el momento, me fijé que aparte del grafiti había una botella de cerveza, entonces creo que esta persona estaba en estado de ebriedad y confirmé que confundió mi auto con el de ese tal Pablo", manifestó.

Una de sus teorías es que Pablo podría ser el anterior dueño del vehículo dañado, pero saber eso es casi imposible, porque ella lo compró en una automotora en 2021.

"Me da lata por Pablo, qué lata por la persona, qué lata la situación. Si van a estar así, qué lata por ese bebé también. Y todos nos preguntamos, ¿quién es Pablo? Ya se transformó en broma el asunto", agregó.

Así quedó el auto rayado con los mensajes (La Serena Online)

Pudo limpiar su auto y quiere conocer a Pablo

Con aguarrás y con la ayuda de unos conocidos, la víctima logró quitar los rayados hechos con spray dorado, así que puede manejar con relativa tranquilidad por las calles de la región de Coquimbo.

Sin embargo, la fachada de su auto no quedó con el blanco radiante que tenía antes: "Cuando lo quiera vender va a estar medio manchado, lo que me perjudica gratuitamente", confesó al diario nacional.

Lo sucedido no la dejó con rencores, sino todo lo contrario, porque señaló que "estoy súper abierta a conversar con Pablo o la señorita que seguramente rayó el auto por equivocación. Uno puede entender que se puede pasar por un mal rato".

"Aquí algo está pasando, no se puede dar esta noticia en forma de grafiti y, a la vez, hay una persona que no se está haciendo cargo de un bebé. Alguien la debe estar pasando mal como para tener que hacer eso para que le contesten", sentenció.

