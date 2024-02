Prima de menor de 13 años asesinado en La Florida: "No somos de un mundo delictual... No nos merecemos esto"

29 feb. 2024 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, una prima de Joaquín, menor de 13 años que fue asesinado en medio de un ataque a tiros en La Florida, Región Metropolitana, aseguró que el crimen no se trató de un ajuste de cuentas.

El menor perdió la vida luego que un grupo de desconocidos llegara hasta su casa y percutara una serie de disparos hacia la vivienda, uno de los cuales impactó a la víctima.

"No somos una familia que andaba metida en cosas malas"

Según recordó María Soto, en conversación con Meganoticias, el hecho ocurrió a las 00:30 horas del miércoles, cuando "toda nuestra familia estaba acostada, todos haciendo sus cosas. Tenemos una familia grande, todos vivíamos con él, con mi abuela, mi tía".

La prima de Joaquín relató que "él estaba haciendo lo que hace un niño en vacaciones, jugando en su computador, cuando de repente sentimos un estruendo, y mi tía (madre del menor) lo único que ha repetido todo el rato es que le dijo: 'mamá, al suelo', y lo vi tirado en el suelo'".

"Se pide justicia, porque nosotros no somos una familia que anda metida en cosas raras, en cosas malas. Somos todos trabajadores. Mi tía vivía por él, fue mamá y papá de él toda su vida, él era lo que le daba vida, es hijo único, ella vivía por él", agregó.

"Es súper injusto que hablen de rencillas"

En la entrevista, comentó que su primo era amante del fútbol, de la batucada y el folklore, además de siempre participar en el mes de María. "Él iba por el pan con mi tía, porque andaban juntos para todos lados", señaló.

"Es terrible lo que nos hicieron, porque si bien mi tía y mi abuela son las que están más destrozadas, como familia estamos súper mal", expresó.

Soto insistió en que "no somos de un mundo delictual. Somos lo más alejado de un mundo delictual, somos gente que se esfuerza. Sí vivimos en una población, pero no en todas las poblaciones hay puras cosas malas, nosotros somos de aquellos que tienen cosas buenas. Y no nos merecemos esto".

En esa línea, manifestó que "es súper injusto que hablen de balacera, que hablen de rencillas, de amedrentamiento, esas cosas yo no sé de dónde salen".

"Su hijo era un niño sano"

"La gente especula muchas cosas. Estamos tratando de que mi tía y mi abuela, que son las más afectadas en este momento, no se llenen de rabia, pero mi tía quiere justicia y me encargó que se vea en la tele que su hijo era un niño sano, que también la amaba a ella y ella lo amaba a él", sostuvo María Soto.

Al respecto, aseguró que Joaquín era "un niño que no andaba en la calle, porque no todos los niños de población andan en la calle y andan metido en la droga. Necesitamos justicia. Si yo tengo que salir hablando 10 mil veces pidiendo justicia por mi primo lo voy a hacer, porque no merecíamos esto".

"Estamos cooperando en todo, en todo lo que ellos nos pidan, porque esto tiene que seguir, tiene que haber un culpable, yo no sé quién será, pero a mi primo lo mataron estando en su casa", finalizó.