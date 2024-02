"Acá hay una negligencia grave": Abogado querellante en contra de Ripamonti por víctimas fallecidas en Jardín Botánico

26 feb. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Mario Zumelzu, uno de los abogados que interpuso la querella en contra de la alcaldesa Macarena Ripamonti y Alejandro Peirano, se refirió a los dichos de la edil sobre la acción judicial.

Ayer, la autoridad comunal calificó a la acusación de “absolutamente impúdica”, y acusó a Zumelzu de “acercarse de manera desvergonzada a intentar prometer, sin base jurídica, una irresponsabilidad para armar una polémica de corte político”.

Vale recordar que los litigantes presentaron la querella por cuasidelito de homicidio en representación de las familias de las víctimas que murieron en el Jardín Botánico de Viña del Mar durante los incendios que afectaron a la comuna de la región de Valparaíso a principios de mes.

La acción legal fue interpuesta durante la jornada de hoy, lunes 26 de febrero, ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Meganoticias

¿Qué dijo el abogado sobre la querella y los dichos de Ripamonti?

“Yo tengo 32 años de profesión, me he querellado contra personas de diferentes polos políticos… la típica excusa de una persona que se siente acorralada, que no tiene argumentos, es decir, mire, aquí hay un aprovechamiento político”, opinó el querellante.

“Acá lo verdaderamente tétrico son los muertos en Viña, no es el hecho de que un abogado que ella considera identificado con la derecha sea parte de esta causa”, añadió.

“Lo único impúdico es no tener planes de emergencia y vías de evacuación para Viña del Mar… acá hay una negligencia grave de la encargada de la municipalidad, la alcaldesa”, agregó Zumelzu.

Una negligencia grave e inexcusable

El abogado aseveró que, de manera preventiva, en la administración pasada se limpiaban las quebradas “con recursos propios. Ella dice ‘nadie me ayudó’, pero ella cuando llegó desbarató el Departamento de Operaciones y Emergencias, y esa plata la gastó en otras cosas”.

“El viernes 2, el día del incendio, los 28 camiones aljibes quedaron guardados en dependencias municipales porque no tenían agua, bencina ni choferes. Recién pudieron salir al día siguiente los camiones, es decir, frente a una contingencia previsible, nada se hizo, y eso esa una negligencia inexcusable”, dijo.

“El cuasidelito de homicidio es cuando se produce una muerte a consecuencia de una negligencia grave e inexcusable, y eso es lo que ocurrió en Viña del Mar”, cerró.