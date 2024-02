Final feliz para niños: Menores que jugaban Fortnite a distancia se reencontraron tras incendios forestales

25 feb. 2024 - 13:22 hrs.

El país quedó conmovido hace algunos días con un tierno relato viralizado en redes sociales a propósito de la tragedia por los incendios registrados a comienzos de febrero en el centro sur del país.

Esta historia la protagonizan dos niños que cada día solían jugar Fortnite a distancia: Vicente, de 9 años, desde la comuna de San Javier, región del Maule, y Agustín, de 11, desde la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Los pequeños se hicieron amigos virtuales desde hace un tiempo, ya que frecuentemente se conectaban para divertirse de manera online.

Sin embargo, cuando el viernes 2 de febrero se desataron los incendios en la región de Valparaíso, Vicente de San Javier no supo más de su amigo en Viña del Mar.

Así, sus padres iniciaron una campaña en redes sociales para dar con el pequeño Agustín, de 11 años, oriundo de Villa Dulce, debido a que Vicente estaba afectado y triste, ya que llevaba varios días sin saber de su amigo, con quien se entretenía cada tarde.

El reencuentro entre Vicente y Agustín

Afortunadamente, tras días de búsqueda, el padre del menor dio a conocer el pasado jueves 22 de febrero en su cuenta de Facebook que lograron ubicar al pequeño de 11 años oriundo de Villa Dulce, Viña del Mar.

"Gracias a los que compartieron logramos dar con Agustín" publicó el padre en la mencionada red social, lo que fue celebrado por los internautas.

Finalmente, los padres de ambos niños lograron contactarse y los menores pudieron tener un reencuentro vía telefónica.

"Esa tarde se mandaron un video y un audio. Agustín nos envió una foto de él, antes de eso no se habían visto. Y el viernes hablaron por teléfono. No han podido volver a jugar, porque Agustín perdió su PlayStation: el departamento donde vivía con su familia fue devorado por el incendio", dijo Sebastián Bustos, padre de Vicente, en conversación con Las Últimas Noticias.

¿Qué dijo el padre de Vicente sobre lo que lo llevó a impulsar la búsqueda de Agustín?

Sebastián le reveló al medio citado que realizó la búsqueda porque su hijo se sentía "mal. Un día su amigo le comentó que había incendios cerca de su casa. Después, de un día para otro no se conectó más".

"Vicente se preocupó al tiro, pero pensamos que podía ser un tema de electricidad; pasaban y pasaban los días y no se conectaba. Hasta que un día mi mujer lo notó triste y le preguntó qué le pasaba. Le dijo que estaba preocupado, que no sabía nada de Agustín. Los únicos datos que teníamos era su nombre y que era de Villa Dulce", agregó.

De todas formas, esos datos fueron suficientes para hallar a Agustín.

"Yo hablé con Vicente y le prometí que íbamos a buscar a su amigo. Él me dio su nombre, y también el nombre ficticio con el que juega en la PlayStation. Así que empecé a buscar grupos de Facebook. Me llegaron dos mensajes de personas que conocían a los padres de Agustín. Al rato me escribió su papá contándome que el niño estaba bien, pero que lamentablemente ellos habían perdido su departamento en el incendio".