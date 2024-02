Vecinos de Huechuraba en alerta ante ola de robos en paradero de micro: "Me asaltaron a plena luz del día"

25 feb. 2024 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de vecinos de la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, se encuentran en alerta frente a una ola de violentos asaltos que se producen con regularidad en un paradero de micro específico.

En detalle, el denominado "paradero del terror" se encuentra ubicado en la intersección de las calles La Rinconada con Avenida del Parque, en la mencionada comuna.

"Me asaltaron a plena luz del día"

Uno de los vecinos, preocupado por lo que ahí sucede, habló con Meganoticias Alerta respecto al temor de usar el paradero tras ser asaltado en él.

Meganoticias

El vecino, quien prefirió ocultar su identidad, comenzó relatando su propia mala experiencia con el lugar, señalando que "cercano a las 6:50 AM vi a pasar unos tipos, estaban como registrando la zona. Luego me asaltaron, bajaron cuatro de un auto, dos con pistolas, uno con cuchillo y el otro con un bate".

"Me amenazaron y me robaron todas las cosas: mi computador, mi mochila, mi teléfono... Luego en comisaría me enteré de que habían asaltado a otra persona también, minutos antes de mí y a dos cuadras de donde yo estaba esperando transporte", agregó.

Además, sinceró que "hablé personalmente con los guardias del sector y me han comunicado que están al tanto de estas bandas. Tienen identificado el auto, conocen la patente de este. Respecto a los vecinos, tenemos grupos de WhatsApp y están todos al tanto de cuáles son las zonas críticas".

Finalmente, explicó que "las falencias no están en tema de luminarias, a mí me asaltaron a plena luz del día, lo mejor sería un mayor despliegue de Carabineros, eso sería una opción más efectiva".