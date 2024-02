"Tiene temor": Tohá confirma que otro exmilitar venezolano pidió protección a Carabineros

23 feb. 2024 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del interior, Carolina Tohá, confirmó esta tarde que un segundo exmilitar venezolano está en el radar del gobierno, luego de que se acercara a una unidad policial en Talca a solicitar protección porque teme que pueda ser víctima de una acción en su contra.

En tanto, respecto al secuestro del exteniente coronel, Ronald Ojeda, afirmó que el Gobierno no hará conjeturas sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Tohá sobre el otro exmilitar que pidió seguridad?

De acuerdo a lo informado por la jefa del gabinete de ministros, el hombre "tiene temor" y va a "recibir apoyo".

ATON

El extranjero llegó hasta una comisaría en Talca para solicitar auxilio, argumentando que tiene miedo de que le pueda pasar algo.

La ministra Tohá afirmó al respecto que "efectivamente hay una segunda persona que solicitó, digamos, apoyo porque se sentía insegura, no es que haya tenido algún incidente concreto, pero tiene temor".

"Eso es algo que el Gobierno comprende y, por supuesto, todas las personas que estén en esa condición y expresen esta preocupación, van a recibir apoyo con todas las herramientas distintas que existen en estas circunstancias", detalló.

¿Qué dijo Tohá sobre el secuestro del exmilitar?

Cabe recordar que Ronald Ojeda desapareció la madrugada del martes cuando fue llevado por sus captores a un lugar desconocido.

Luego de eso han surgido varias hipótesis para explicar su rapto, como la acción de un comando de contrainteligencia venezolano, la intervención de un grupo perteneciente al crimen organizado, o un "autosecuestro" cuyas motivaciones no son unívocas.

"Desde la política, al menos desde este Gobierno, no van a ver ninguna conjetura. No vamos a avalar una ni descartar otra hasta que la investigación no confirme que la dirección válida es una respecto de la otra", afirmó Tohá.

La ministra aseguró que las hipótesis "no son dos ni tres, son varias más. En todas ellas se están haciendo diligencias y esperamos que de ese esfuerzo tan amplio, desplegando recursos en todas las posibles líneas investigativas, vayamos teniendo resultados".