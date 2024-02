Secuestraban, asaltaban y violaban con un taxi falso: Así operaba la "pareja del terror"

14 feb. 2024 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

Terror causó una pareja de delincuentes que usando un taxi falso secuestraban, asaltaban y violaban a pasajeros en la Región Metropolitana. Ambos lograron ser detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) y quedaron en prisión preventiva este miércoles.

Sus víctimas eran jóvenes, sobre todo mujeres, que salían de discotheques ubicadas en el sector empresarial de la comuna de Huechuraba. Tras robarles, golpearlas, e incluso atacarlas sexualmente, las abandonaban en la periferia de la capital.

Luego de ser imputados por los delitos de secuestro y robo, además de robo con violación en el caso del hombre, la pareja quedó tras las rejas. Ambos tienen 20 años, son chilenos, y tiene un hijo en común.

En tanto, la Fiscalía sigue investigando para identificar a otros integrantes de la banda, pues el dúo no habría actuado solo, como relató una de sus víctimas a Meganoticias.

¿Qué dijo una de las víctimas de la "pareja del terror"?

Alejandra contó a Meganoticias que fue asaltada y agredida sexualmente en noviembre de 2023, luego de haber tomado el auto de los secuestradores al salir de una fiesta en Huechuraba.

"Me subo al taxi, le digo a donde voy, y entra un segundo tipo por la parte de atrás, donde yo estaba sentada. Me pega un combo, me empieza a pegar, a pegar, a pegar, varias veces", relató.

En la misma línea, sumó que "me llevan a un cerro, los tipos salen del auto. El auto estaba con seguro de niño. Salen del auto y se ponen a pelear afuera por quien prácticamente me iba a violar primero".

"Yo les pedí que por favor bajaran la velocidad porque me seguían pidiendo las claves del banco, entre otras cosas. Bajaron la velocidad, yo abrí la puerta del auto y salté", expresó, a propósito de su afortunado escape.

¿Qué dijo la Fiscalía por la "pareja del terror"?

La fiscal Laura Cruz, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que "por la gravedad de los delitos se solicitó la prisión preventiva, siendo concedida por el tribunal, estimando que en cuanto a la necesidad de cautela esta se satisface por cuanto la libertad de ambos imputados es un peligro para la sociedad".