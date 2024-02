Se escondió en la cama junto a su perrito durante asalto en Ñuñoa: "Lo único que pedía era que no lo atacaran"

14 feb. 2024 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo se registró la madrugada de este miércoles en un domicilio de la comuna de Ñuñoa, luego que un grupo de delincuentes derribara una reja para ingresar y sustraer varias especies de valor.

Durante el atraco, el morador del inmueble procedió a esconderse al lado de su cama junto a su perrito Akena. A pesar de haber sido amenazado por los asaltantes, ambos resultaron ilesos.

Delincuentes forzaron el portón y ejecutaron millonario robo

El hecho ocurrió pasadas las 04:00 horas en una casa ubicada en calle Emilia Tellez, lugar a donde llegó una banda de al menos cuatro personas.

Meganoticias

"Una cantidad indeterminada de sujetos forzaron el portón de acceso vehicular y, posteriormente, ingresando al domicilio por medio de la fuerza", declaró el teniente José Villarroel, de la Prefectura Oriente.

En el interior procedieron a sustraer una serie de elementos, entre los que se encontraban celulares, computadores y documentos personales, avaluados en al menos $15 millones.

Al escapar, los delincuentes se llevaron un vehículo de alta gama y una motocicleta.

El uniformado agregó que la víctima "resultó sin lesiones, puesto que, al momento de escuchar un fuerte ruido, él se resguarda dentro de su dormitorio, en compañía de sus mascotas".

"Yo lo único que pedía era que no atacaran a los animales"

A pesar de haberse escondido en su habitación, el propietario sí fue encontrado por los asaltantes, quienes lo amenazaron con dispararle.

"Escuchaba gritos, forcejeo, me pidieron claves de teléfono, llaves del auto, control del portón, me preguntaban si había cajas de dinero. Que no me levantara o, sino, me iba a ganar un balazo", recordó la víctima.

"Yo lo único que pedía era que no atacaran a los animales. Por suerte ninguno de los dos sufrió alguna consecuencia", agregó.

Según el afectado, su perro "atinó a abalanzarse sobre ellos, lo que me significó tener que sujetarlo, para que él no sufriera alguna consecuencia".

Cabe destacar que, además del can, también tiene de mascota un gato que logró escapar, aunque luego regresó.