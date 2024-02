Este miércoles se realizará primera sesión del Gabinete Pro Seguridad anunciado por Boric

14 feb. 2024 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se realizará la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad, que fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric para afrontar la crisis que se vive en el país por el aumento de la delincuencia.

¿Quiénes se reunirán en la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad?

Se espera que la instancia cuente con la presencia del mandatario, además de la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero y el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

¿Cuál es el objetivo del Gabinete Pro Seguridad?

El Gabinete Pro Seguridad fue anunciado hace algunas semanas por el jefe de Estado, quien señaló en ese entonces que la reunión tiene por objetivo construir "una visión integral que esté funcionando todas las semanas respecto a los problemas y desafíos de seguridad que tenemos en el país".

En ese sentido, recalcó que "la seguridad la vamos a conseguir no solamente enfrentando y desarticulando a los delincuentes, sino potenciando la cohesión social".

"Acá nos necesitamos todos, basta de pelea chica. Para enfrentar la delincuencia nos necesitamos todos. Estamos trabajando con rigor, con compromiso para poder asegurarle tranquilidad a nuestro pueblo", agregó.

Asimismo, recalcó que "no queremos convertirnos en otros países de la región. Acá hay una amenaza clara y no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad. No solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos".

