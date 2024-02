Pronóstico del tiempo en Bariloche: Chubascos y fuertes tormentas desde este viernes

08 feb. 2024 - 15:14 hrs.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina pronostica chubascos y fuertes tormentas, con temperaturas que fluctuarán entre 26° C y 27° C en la ciudad de Bariloche, para este fin de semana 9 y 10 de febrero.

Luego de un jueves con cielos nublados y mínimas de 5° C, los chubascos caerán desde este viernes en la mañana, pero se convertirán en fuertes tormentas desde la tarde hasta la noche. La temperatura máxima se ubicará en 26° C y la mínima en 13° C.

El sábado, permanecerán las lluvias breves e intensas durante toda la jornada en este destino turístico del vecino país, y el termómetro se moverá entre mínimas de 10° C y máximas de 26° C.

¿Cuándo dejará de llover en Bariloche?

El pronóstico indica que el domingo no habrá lluvias. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y hasta la noche, sin variaciones importantes en las temperaturas.

*Este informe está hecho en base al pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina el 8 de febrero de 2024, a las 10:30 horas.