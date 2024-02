Chubascos y cielos nublados en casi todo el país: Este es el pronóstico del tiempo para este jueves

07 feb. 2024 - 23:14 hrs.

El calor parece dar una tregua. Este jueves 8 de febrero, se esperan chubascos y cielos nublados en casi todas las regiones del país, mientras que en Santiago se esperan cielos nublados.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

En la Región Metropolitana, en los sectores cordilleranos y precordilleranos, habrá chubascos, mientras que en Santiago el cielo estará parcialmente nublado. El termómetro marcará un peak de 32º C, que promete bajar al menos un grado el viernes.

¿Cómo estará el tiempo en la zona norte?

En el norte, la alerta meteorológica por precipitaciones continúa en la zona interior de las regiones de Arica y Parinacota hasta la de Coquimbo, por lo que se recomienda estar atentos ante la activación de quebradas y aumento de los caudales de los ríos.

Aton

En contraste, en Arica, Iquique y Copiapó, el termómetro registrará casi 30ºC, mientras que en La Serena y Los Vilos los cielos variarán de nublados a nubosidad parcial.

¿Cómo estará el tiempo en la zona central?

En esta zona, el calor comenzará a disminuir desde la región de Valparaíso hasta Ñuble. Las comunas de Papudo y Valparaíso iniciarán el día bajo cielos nublados y lo finalizarán con nubosidad parcial.

En O’Higgins, la máxima será de 21º C en Pichilemu y de 31° C en San Fernando. En el Maule, el sol brillará en Curicó y Talca, con máximas de 30º C, mientras que en Constitución se esperan 22º C.

¿Cómo estará el tiempo en la zona sur?

Al sur del país, Chillán y Concepción tendrán cielos parcialmente nublados. Lo mismo se espera para Los Ángeles, con un peak de 26º C y vientos de hasta 40km/h. En La Araucanía, los chubascos continuarán en Villarrica y Pucón, mientras que en Temuco habrá cielos nublados en el día y precipitaciones en la noche.

En Los Ríos, los chubascos llegarán a Panguipulli y Lago Ranco durante la noche, a la vez que en Los Lagos los cielos estarán nublados en Osorno y parcialmente nublados en Puerto Montt.

En la región de Aysén, las lluvias llegarán a Caleta Tortel y Villa O’Higgins, pero habrá cielos parcialmente nublados en el resto de las comunas. En Magallanes también se esperan chubascos en Punta Arenas y Puerto Williams.

¿Cómo estará el tiempo en las islas?

La Isla de Pascua iniciará el día con cielos nublados, al igual que en la Antártica y la isla Rey Jorge. Sin embargo, en Juan Fernández se registrarán chubascos.

Todo sobre El Tiempo